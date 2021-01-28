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65 yaş üstüne borçtan dolayı elektrik kesintisi zorlaşıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde yeni bir düzenlemeye gidiyor. Yapılacak değişiklik ile 65 yaş üstü tüketicilerin, şehit aileleri ve gazilerin elektriklerinin borçtan dolayı kesilmesi zorlaştırılıyor. Aynı değişikliğe göre cuma, cumartesi ve pazar günleri elektrik kesinti uygulaması kalkıyor. Elektrik tarifeleri karşılaştırma sitesi encazip.com’un kurucusu Çağada Kırım’ın verdiği bilgiye göre, Şubat ayında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesine kesin gözüyle bakılan düzenlemeyle, pandemide oluşması muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi de hedefleniyor.

Güncel 28.01.2021, 18:05
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65 yaş üstüne borçtan dolayı elektrik kesintisi zorlaşıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), pandemi sürecinde tüketicilerin elektrik enerjisine ulaşmasını kolaylaştırmak ve enerjinin sürekliliğinin devam ettirilerek olası mağduriyetlerin önüne geçmek üzere düğmeye bastı. EPDK, elektrik piyasasının pandemi ile değişen alışkanlıklara uyum sağlayabilmesi ve özellikle de sokağa çıkma kısıtlamasına takılan vatandaşların sorun yaşamaması için elektrik tüketicilerinin haklarını belirleyen Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde bir dizi düzenleme yapıyor. Geçtiğimiz Aralık ayında görüşe açılan ve Şubat ayında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme kapsamında 65 yaş üstü tüketiciler, şehit aileleri ve gazilerin elektrikleri borçlanmadan ötürü kesilmesi oldukça zorlaşacak. Cuma günleri, sokağa çıkma yasaklarının olduğu hafta sonları ve bayramlarda da elektrik kesme işlemi uygulanmayacak. 

 

65 yaş üstü için kesme kriteri, 3 faturanın art arda ödenmemesi oluyor

Elektrik tarifeleri karşılaştırma sitesi encazip.com’un kurucusu Çağada Kırım, yönetmelikte yapılacak söz konusu değişikliğin pandemi döneminde oluşan mağduriyetleri önemli ölçüde gidereceğini ifade ederek ayrıntılara değindi. Kırım’ın verdiği bilgiye göre, aboneliğin 65 yaş üstündeki bir tüketiciye ait olduğu ev kullanıcılarının, engelli kullanıcıların ve şehit aileleri ile muharip/malul gazilerin elektrikleri yalnızca art arda 3 faturanın ödenmemesi halinde kesilebilecek. Böylece bir ya da iki fatura ödememiş olan bu kullanıcıların elektriğinin kesilmesi mümkün olmayacak. Sene içinde 3 defadan fazla fatura ödenmemesi de elektrik kesintisi için yeterli olmayacak, sadece birbirini takip eden 3 faturanın ödenmemesi durumunda borçtan dolayı elektrik kesintisi yapılabilecek. Bununla birlikte elektrik kesme işlemleri cuma günleri ile sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günler olan cumartesi ve pazar günleri yapılamayacak. Elektrik kesme işlemleri yalnızca pazartesi - perşembe günlerinde saat 08.00 ile 15.00 arasında yapılabilecek.

Sayaç arızalarındaki süreç daha şeffaf oluyor

 

EPDK tarafından yapılacak düzenlemenin kesinti muafiyetinin yanı sıra sayaç kontrolü, güvence bedeli ve sözleşmelerde de tüketiciyi koruma altına aldığını dile getiren Çağada Kırım, “Tüketiciler, sayaçlarının arızalanması ya da ölçme hassasiyetinden şüphe duyulması halinde sayacın kontrolünü talep edebiliyor. Bu durumda sayaç kontrollerini yapmakla yükümlü elektrik dağıtım şirketi, tüketicileri kısa mesaj ile bilgilendirecek ve tüketicilere yazılı tutanak bırakılacak.” açıklamasını yaptı.

En büyük kolaylık sözleşmeler ve güvence bedellerinde

 

Öte yandan yapılacak düzenleme ile ‘tedarikçi değişikliği’ yapmış ya da herhangi bir şekilde abonelik bilgileri değişmiş tüketicilerin ‘güvence bedeli iadesi’ almaları kolaylaşacak. Görevli elektrik tedarikçileri, internet sitelerinde ‘güvence bedelini geri almayan tüketiciler’ bölümü oluşturarak tüketicilerin güvence bedeli iade sorgularını yapmalarını sağlayacak. Güvence bedeli iadesi olup olmadığını internet üzerinden sorgulayabilecek olan tüketiciler, kimi zaman 2-3 fatura tutarına kadar ulaşan güvence bedellerinin iadesini kolayca alabilecek. 

EPDK tarafından yapılacak en önemli güncelleme ise elektrik işlemlerinin tamamen uzaktan kanallara taşınması olacak. Resmi Gazete’de yayımlanması beklenen güncelleme ile serbest tüketici sözleşmelerinde olduğu gibi perakende elektrik sözleşmeleri de ’mesafeli sözleşmeler‘ kapsamına alınacak. Abonelik başlatmak olarak da tabir edilen perakende satış sözleşmeleri artık mesafeli olarak yapılabilecek. Böylece tüketicilerin elektrik ile ilgili konularda elektrik şirketlerinin müşteri işlem merkezlerine gitme zorunluluğu tamamen ortadan kalkacak ve tüketicilerin bu merkezlerde birikmesinin önüne geçilerek salgınla mücadelede çok önemli bir adım atılmış olacak. Sözleşme başlatmanın yanı sıra sözleşme sonlandırma işlemleri de artık mesafeli kanallardan yapılabilecek ve tüketicilerin herhangi bir nedenle elektrik işlemleri için müşteri hizmet merkezine gitme gerekliliği olmayacak, tüm işlemler uzaktan kanallarla yapılabilecek. Tüm bu değişikliklerin fiziksel işlemleri yüzde 80 oranında azaltacağı öngörülüyor.

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