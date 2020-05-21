Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
102649
ALTIN
376.555
DOLAR
6.7924
STERLİN
8.3162
EURO
7.4406

65 yaş üstü memleketlerine doğru yola çıkınca Kocaeli TEM kilitlendi

İçişleri Bakanlığının 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik açıkladığı seyahat izni sonrasında korona virüsle mücadele süresinde boş kalan Kocaeli TEM Otoyolu geçişinde trafik durma noktasına geldi.

65 yaş üstü memleketlerine doğru yola çıkınca Kocaeli TEM kilitlendi

İçişleri Bakanlığının 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik açıkladığı seyahat izni sonrasında korona virüsle mücadele süresinde boş kalan Kocaeli TEM Otoyolu geçişinde trafik durma noktasına geldi.

21 Mayıs 2020 Perşembe 19:22
2013 Okunma
65 yaş üstü memleketlerine doğru yola çıkınca Kocaeli TEM kilitlendi

Kilometrelerce uzunluktaki araç kuyrukları havadan görüntülendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar,

Bilim Kurulu'nun önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın talimatları sonrasında İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile 1 ay kalmak şartıyla memleketlerine gidebilme izni aldı.

Bugün saat 09.00`dan itibaren tek yönlü olarak verilen yerleşim yerlerine gidiş izni sonrasında Ramazan Bayramı`nı da memleketlerinde geçirmek için yola çıkan vatandaşlar ise Kocaeli TEM Otoyolu'nda trafiği durma noktasına getirdi.

Tem Otoyolu'nda olan trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi. Görüntülerde 1 şeridi güvenlik gerekçesiyle kapanan yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu görünüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayramda hava nasıl olacak?
Bayramda hava nasıl olacak?
Seyahat izinlerinde yeni uygulama: HES kodu nedir ve nasıl alınır? Bakan Koca açıkladı...
Seyahat izinlerinde yeni uygulama: HES kodu nedir ve nasıl alınır? Bakan Koca açıkladı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Son 2,5 saatte 29 bin 527 başvuru
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Son 2,5 saatte 29 bin 527 başvuru
İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı
İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı
İstanbul'un göbeğinde yılan paniği
İstanbul'un göbeğinde yılan paniği
Kiralayan kişiden otomobilini geri alamıyor
Kiralayan kişiden otomobilini geri alamıyor
Git gide azalıyor! Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
Git gide azalıyor! Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
Erdoğan'dan hakim ve savcılara çağrı: Vicdanınızı hiçbir gücün emrine vermemenizi istiyorum
Erdoğan'dan hakim ve savcılara çağrı: Vicdanınızı hiçbir gücün emrine vermemenizi istiyorum
KYK yurtlarında karantina devri sona erdi
KYK yurtlarında karantina devri sona erdi
Şartları uygun camilerde ibadete başlanacak
Şartları uygun camilerde ibadete başlanacak
Sokağa çıkma izni başlayınca kızıyla Alışveriş Merkezi'ne geldi
Sokağa çıkma izni başlayınca kızıyla Alışveriş Merkezi'ne geldi
Sokağa çıkma izni başlayınca kızıyla Alışveriş Merkezi'ne geldi
Sokağa çıkma izni başlayınca kızıyla Alışveriş Merkezi'ne geldi
Bir anne ve engelli kızının yardım çığlığı!
Bir anne ve engelli kızının yardım çığlığı!
Arılar bina girişindeki ağaca yuva yaptı vatandaşlar paniğe kapıldı
Arılar bina girişindeki ağaca yuva yaptı vatandaşlar paniğe kapıldı
4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ FATURASI
4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ FATURASI
Türkiye saat 19:19'da balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu
Türkiye saat 19:19'da balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu
Açıklandı! Vaka sayısı kaç oldu? İşte 19 Mayıs Koronavirüs tablosu...
Açıklandı! Vaka sayısı kaç oldu? İşte 19 Mayıs Koronavirüs tablosu...
8 milyondan fazla kişinin bilet aldığı uçak Samsun'a indi
8 milyondan fazla kişinin bilet aldığı uçak Samsun'a indi
Haliç 19 Mayıs'ta kırmızı beyaz oldu
Haliç 19 Mayıs'ta kırmızı beyaz oldu

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim