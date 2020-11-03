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65 saat sonra enkazdan kurtarılan minik Elif hastane odasında görüntülendi

İzmir’de meydan gelen depremden 65 saat sonra enkaz altından sağ kurtarılan minik Elif'in hastaneden yeni görüntüleri paylaşıldı.

Güncel 03.11.2020, 09:14
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#İzmir #deprem #elif
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