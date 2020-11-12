65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif ve ailesi taburcu oldu

Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, Doğanlar Apartmanı yıkılmış ve enkazda 17 kişi hayatını kaybetmişti. Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Seher Dereli Perinçek (38) ile çocukları Elzem Perinçek (10) Ezel Perinçek (10), Umut Perinçek (7) ve Elif Perinçek (3) de enkaz altında kalmıştı. Seher Dereli Perinçek ile 16 saat sonra irtibat kuruldu. Ekiplerin yoğun çabası sonucu depremden yaklaşık 23 saat sonra Seher Dereli Perinçek ile ikizleri Elzem ve Ezel Perinçek yaralı olarak kurtarıldı. Bir çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedeni çıkartılan çocuğun, Seher Dereli Perinçek'in oğlu Umut olduğu anlaşıldı.

Elif 65 saat sonra kurtarılmıştı, simge isimlerden biri oldu

Kardeşleri ve annesiyle birlikte çıkarılamayan 3 yaşındaki Elif ise 65 saat sonra enkaz altından sağ çıkarıldı. Elif Perinçek de, tıpkı Ayda bebek gibi depremin simgelerinden biri oldu.

İstanbul itfaiyesinden Onbaşı Muammer Çelik'in parmağını ambulansa gidene kadar bırakmayan Elif ve ailesi, Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Sağlık durumları iyiye giden Elif Perinçek, kardeşleri Elzem ve Ezel ile anneleri Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seher Perinçek, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Yüreğimizi dağlayan İzmir depreminin ardından üniversite personelimiz Seher Perinçek ve kızlarının tedavileri hastanemizde tamamlandı. Ailemize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ege Üniversitesi olarak bundan sonra da kendilerinin yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Bu vesile ile tekrardan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.