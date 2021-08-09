61 senedir ormanlar bu kuleden denetleniyor

Başkent'te 61 bir yıl önce Işık Dağı zirvesine inşa edilen yangın Gözetleme Kulesi'nde 4 il ve 11 İşletme Müdürlüğü ile bağlantı kuruluyor. Saat başı yapılan telsiz bağlantılarıyla ormanlardaki durum hakkında bilgi paylaşımı yapılırken kuleye yerleştirilen kamera sistemiyle 7 gün 24 saat kayıt altına alınan Kızılcahamam ormanlarının görüntüleri Yangın Yönetim Merkezi'ne eş zamanlı aktarılıyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Işıkdağı Yangın Gözetleme kulesinin tarihi 1960'lı yıllara dayanıyor. Geçtiğimiz yapılan düzenlemelerde yeniden inşa edilen yangın kulesi, 4 ilin ormanlarının denetlenmesine imkan sağlıyor. 2020 rakım yükseklikte bulunan kulede 2 kişi dönüşümlü olarak görev alıyor. Son zamanlarda yaşanan orman yangınları sonrasında alınan tedbirler de yangın kulesinden takip ediliyor. Piknikçilerin girmesi yasak olan bölgelerde tespit edilen hareketlilik hemen ekiplere bildiriliyor, yaşanabilecek olumsuzluklarında önüne geçiliyor.

Işık Dağı zirvesinde yer alan kulede Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir ormanları yangınlara karşı denetliyor.

Orman gözetleme kulesi 4 ile hizmet veriyor

Gözetleme kulesinin Ankara ve çevre illere hizmet verdiğini söyleyen GÜVEM Orman İşletme Şefi Engin Altınkaya, “Burada 2 tane yangın gözetleme işçimiz dönüşümlü olarak görev yapmakta. Bu arkadaşlar yangın sezonunun başlangıcı olan Baharın son aylarında kuleye çıkarlar ve sonbaharın son aylarına kadar yangın gözetleme kulesinde görev yaparlar. Kulemiz Ankara ve çevre illerinden olan Kırıkkale, Kırşehir, Çankırı ve Ankara merkez olmak üzere bu illerin ormanların gözetimi ve kontrolünü sağlamak üzere görev yapıyor. Yangın gözetlemenin yanı sıra bölgede meydana gelebilecek orman dışı faaliyetleri de gözlemlemekte. Kaçakçılık, kesim, piknik, ateş yakılması gibi olumsuz durumları da gözlemlemekte” diye konuştu.

Girişi yasak olan ormanlar denetleniyor

Belirli bir süre ormanlara girişlerin yasaklandığını hatırlatan Altınkaya, “Ankara Valiliğinin yayımlamış olduğu emirle 15 Eylül'e kadar Ankara'daki ormanlık alanlarda piknik yapmak ve dinlenmek için giriş yapmak dahil olmak üzere girişler yasaklandı. Burada da ormanlık alanlara bir giriş olup olmadığı da kontrol edilmekte. Giriş olduğu takdirde ise gerekli birimlere bildirilerek bunlar önlenmekte” ifadelerine yer verdi.

Ormanlar 7/24 kamera ile gözetleniyor

Ormanları gözetleme görevinde teknolojinin de önemli bir yeri olduğunu ve ormanların kamerayla da gözetlendiğine dikkat çeken Altınkaya, “Kulemizde Ankara Yangın Harekat Merkezi'nden kontrol edilen bir kamera var. Bu kamera 7/24 çalışma esasında olup yangınlar insansız olarak gözetlenmektedir. Yangın ya da bir duman tespit edildiği zaman öncelikle hangi bölgede olduğu tespit ediliyor. Hangi bölgeye düşüyorsa gerekli birimler telsiz vasıtası ile uyarılıyor. Yangının büyüklüğüne göre ilk müdahale araçlarımız orman araçlarımız daha da büyükse helikopterler olmak üzere gerekli birimlerden buralara araç ve söndürme unsurları takviye ediliyor” dedi.

Yangınlara anında müdahale ediliyor

Zaman zaman bölgede yangınların çıkabildiğini bildiren Altınkaya, “Hava şartlarından ötürü yıldırım düşmesi olabiliyor. Piknikçilerin dikkatinden kaçan, unutulabilen ateşler olabiliyor. Bunları önlemek adına devamlı gözetleme ve devriye çalışmalarımız devam etmekte. Bu yangınlara müdahale etmekteyiz” diye konuştu.

“7/24 esasına göre çalışıp gerekli tedbirleri ve önlemleri almaktayız”

“Orman Genel Müdürlüğü'nün mesai saatleri yoktur” diyen Altınkaya, “Biz 7/24 esasına göre çalışırız. Gecenin 3'ünde 4'ünde yangın da çıkabiliyor, kaçak faaliyet de olabiliyor. Ormana usulsüz davranışlar da olabiliyor. Biz bunları saat gözetmeksizin 7/24 esasına göre işçiler, Orman İşletme Şefleri, İşletme Müdürlerimiz ve bütün kademedeki yetkililer 7/24 esasına göre çalışıp gerekli tedbirleri ve önlemleri almaktayız” şeklinde konuştu.

“Kutsal bir görev yapıyoruz”

Görevlerinin bir nevi vatan görevi olduğuna dikkat çeken Altınkaya, “Biz orman teşkilatı olarak kutsal bir görev yapmakta olduğumuza inanıyorum. Ormanlar bütün unsurlarda olduğu gibi canlı bir varlık. Bunların sürdürülebilir olması, yenilenebilir olması ve ileriye dönük devamlılığının sağlanması açısından biz bunu meslek bilinci olarak kutsal bir aidiyete göre yapıyoruz. Biz burada belli bir bedel karşılığı değil bunu bir vatan hizmeti olarak yapmaktayız. Zaten bu da yaptığımız işlerde, yangınlar olsun üretimler olsun ormanların bakım çalışmaları yenileme çalışmaları olsun bütün bu işlemlerde elimizden gelen gayreti göstermekteyiz” ifadelerini kaydetti.