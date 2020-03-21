60 yaş üstü vatandaşların ulaşım kartlarının iptal edilmesi gündemde

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve her ülkede farklı zaman dilimlerinde yayılım göstermeye devam eden koronavirüs (Covid-19) halen kontrol altına alınamadı. Alınan tüm önlemlere rağmen ülkemizde de vaka ve ölümlü vaka sayısı her geçen gün katlanarak artıyor.

Pek çok kurumsal şirket çalışanlarını evden çalışmaya teşvik etti veya şart koştu, pek çok mağaza hizmetlerini online kanallardan devam ettiriyor. Devlet eliyle de pek çok yaptırım uygulandı: Kahvehaneler, kafeler, sinema salonları ve benzeri kalabalık mekanlara kapatma kararı alındı. Ancak tüm bu önlemleri hiçe sayarak hastalığın yayılmasına yardımcı olacak şekilde evden çıkıp toplu taşıma kullanan, bir araya gelerek hastalık riskini artıran bir kesim var: Hastalığın öldürücülük oranının en yüksek olduğu, en riskli kesim... Yaşlılar.

"İNDİRİMLİ KARTLARI İPTAL EDİLSİN" DİYORLAR

Koronavirüs belasını defetmek için tüm tavsiyelere uyulsa da herkes bu tavsiyelere uymadığı sürece etkili sonuç almanın mümkün olmadığını savunan insanlar sosyal medyada bir kampanya başlatarak yetkili mercilere seslendi. Yaşlıların indirimli ve ücretsiz ulaşım kartlarını iptal ederek evden çıkmalarının önüne geçileceği fikrini savunan twitter kullanıcıları seslerini duyurmaya çalışıyor.

3656 test yapılmış

311 pozitif çıkmış

Hasta sayımız 670'e ulaşmış Can kaybımız 9'a ulaşmış

Artık daha hızlı yayılıyor

Ölenler yaşlılar

Sokaklardan içeri alamadığımız yine yaşlılar!

Bedava otobüs kartlarını iptal edin ve lütfen yaşlılara sahip çıkın sokağa çıkarmayın #Covid2019TR — Handan Aksu (@AK_suHandan) March 20, 2020

Son verilere göre 65 yaş üstü günlük ücretsiz yolculuk sayıları:



????İstanbul 200 bin



????Ankara 50 bin



Salgın öncesine göre %60’ın üzerinde düşüş görülse de hala yüzbinlerle ifade edilecek kadar yaşlı hareketi var. — Büyükşehir Çalışıyor ???? (@tcbuyuksehir) March 20, 2020

Yaşlıları, kendilerinden korumak için bedava/indirimli ulaşım kartlarını bir süre iptal etmeniz mümkün mü? Otobüs ne güzel boş, gezip gelelim diye çıkan çok... Yukarıdaki mahallenin ekmeği daha iyi diye çıkan da... Evlatlarından şikayet var... @ailevecalisma @ZehraZumrutS — Zeki Kayahan Coşkun (@zekikayahan) March 20, 2020

Herkes gidip test yapmalı ve enfekte olanlar izole edilmeli toplu taşıma araçlarında yasak gelmeli artık başka türlü olmaz bu iş... — Mehmet ŞTdede (@mehmet_stdede) March 20, 2020

Sokaga cikan yaslilarin yaslilik maasi kesilsin ozaman cikmazlar anca bole duracak bunlar — DeryA (@EwcilKaktus) March 20, 2020

BELEDİYELER BANKLARI SÖKTÜ

Yaşlı insanların evden çıkmaması ve bir araya gelip yakın temasa girmemesi için pek çok belediye meydanlardaki bankları kullanıma kapatma ya da yerinden sökme yoluna gitti. Ancak bu yaptırımlar bile yaşlılarıevde tutmaya yetmedi.

"Yaşlı ve inatçı" isimli Rönesans tablosu sanatseverlerden tam not aldı. pic.twitter.com/9vAfUcYm3v — samra_chetinkaya ☮️ (@cetinkaya_samra) March 20, 2020

Koronavirüsün yayılımını durdurmak için en baştan en radikal çözümleri uygulamak gerektiğini savunan vatandaşlar sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi için de talepte bulunuyor.