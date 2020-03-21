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60 yaş üstü vatandaşların ulaşım kartlarının iptal edilmesi gündemde

Koronavirüse karşı alınan önlemleri hiçe sayarak evden çıkan ve toplu taşıma araçlarını kullanan yaşlılar hastalığın yayılmaması için eve hapsolan kesiminin gündeminde. Evde durmayan yaşlılara karşı son çare olarak indirimli-ücretsiz ulaşım kartlarının iptal edilmesi için belediyelere talep yağıyor.

60 yaş üstü vatandaşların ulaşım kartlarının iptal edilmesi gündemde

Koronavirüse karşı alınan önlemleri hiçe sayarak evden çıkan ve toplu taşıma araçlarını kullanan yaşlılar hastalığın yayılmaması için eve hapsolan kesiminin gündeminde. Evde durmayan yaşlılara karşı son çare olarak indirimli-ücretsiz ulaşım kartlarının iptal edilmesi için belediyelere talep yağıyor.

21 Mart 2020 Cumartesi 01:50
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60 yaş üstü vatandaşların ulaşım kartlarının iptal edilmesi gündemde

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve her ülkede farklı zaman dilimlerinde yayılım göstermeye devam eden koronavirüs (Covid-19) halen kontrol altına alınamadı. Alınan tüm önlemlere rağmen ülkemizde de vaka ve ölümlü vaka sayısı her geçen gün katlanarak artıyor.

Pek çok kurumsal şirket çalışanlarını evden çalışmaya teşvik etti veya şart koştu, pek çok mağaza hizmetlerini online kanallardan devam ettiriyor. Devlet eliyle de pek çok yaptırım uygulandı: Kahvehaneler, kafeler, sinema salonları ve benzeri kalabalık mekanlara kapatma kararı alındı. Ancak tüm bu önlemleri hiçe sayarak hastalığın yayılmasına yardımcı olacak şekilde evden çıkıp toplu taşıma kullanan, bir araya gelerek hastalık riskini artıran bir kesim var: Hastalığın öldürücülük oranının en yüksek olduğu, en riskli kesim... Yaşlılar.

"İNDİRİMLİ KARTLARI İPTAL EDİLSİN" DİYORLAR

Koronavirüs belasını defetmek için tüm tavsiyelere uyulsa da herkes bu tavsiyelere uymadığı sürece etkili sonuç almanın mümkün olmadığını savunan insanlar sosyal medyada bir kampanya başlatarak yetkili mercilere seslendi. Yaşlıların indirimli ve ücretsiz ulaşım kartlarını iptal ederek evden çıkmalarının önüne geçileceği fikrini savunan twitter kullanıcıları seslerini duyurmaya çalışıyor.

BELEDİYELER BANKLARI SÖKTÜ

Yaşlı insanların evden çıkmaması ve bir araya gelip yakın temasa girmemesi için pek çok belediye meydanlardaki bankları kullanıma kapatma ya da yerinden sökme yoluna gitti. Ancak bu yaptırımlar bile yaşlılarıevde tutmaya yetmedi.

Koronavirüsün yayılımını durdurmak için en baştan en radikal çözümleri uygulamak gerektiğini savunan vatandaşlar sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi için de talepte bulunuyor.

Son Güncelleme: 21.03.2020 02:36
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