6 yıl önce araba satın aldı, başına gelmeyen kalmadı

Erzurum'da 2016 yılında vadeli şekilde M.D. isimli bir şahıstan ticari taksi olarak kullanmak için araç satın alan taksicilik yapan Yalçın Yağız, aldığı arabasına hiç binemedi. 6 yıl önce karısının adına yaptığı vekaletle aracını Yağız'a satan M.D, arabanın borcu bittikten sonra aracın üzerinde kredi borcu olduğu için Yağız'a aracın bağlandığını söyledi. Yağız, bankadan kredi çekerek aracın üzerindeki borcu 2022 yılında ödeyerek aracı otoparktan aldı. Arabanın alındığı esnada M.D iddiaya göre, notere giderek vekaleti iptal ettirip Yağız'ı aracını aldığı için polise şikayet etti. Evinin kapısının önüne arabayı park ettiği sırada polislerle karşılaşan Yağız, vekaletin iptal olduğunu ve aracın M.D'ye ait olduğunu öğrendi. Durum karşısında şaşkına dönen Yağız, hem arabasından oldu hem de 400 bin TL'lik borca girdi. Öte yandan, M.D'nin aracı Yağız'dan alarak başkasına ticari taksi için kiralandığı da iddia edildi.