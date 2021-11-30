6. BEYLİKDÜZÜ HEYKEL SEMPOZYUMU BAŞLIYOR

Sempozyum kapsamında sanatlarını icra edecek heykeltıraşlar ise Ayhan Yılmaz, Çiğdem Öz, Ferit Yazıcı, Halil Fırat Uysal, Özcan Özkarakoç, Saim Gökhan Ercan, Selçuk Yılmaz, Sevgi Karay, Tayfun Karadeniz olacak.1-15 Aralık tarihleri arasında Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde 9 heykeltıraşı bir arada üretmeye davet eden sempozyum, 15 günlük çalışma süresinin sonunda kapanış töreni ve sergi açılışıyla sona erecek.

TARİH: 1 Aralık Çarşamba

SAAT: 13.00

YER: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi -2.Kat

ADRES: Cumhuriyet Mahallesi Çandarlı Sokak, Atatürk Blv. No:28, Beylikdüzü- İstanbul