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6. BEYLİKDÜZÜ HEYKEL SEMPOZYUMU BAŞLIYOR
Beylikdüzü Belediyesi’nin ‘Sanat Bugüne Nefes, Yarına Umuttur’ temasıyla düzenlediği 6.Beylikdüzü Heykel Sempozyumu, birbirinden değerli heykeltıraşları Beylikdüzü’nde ağırlayacak. ‘Metal ve Ahşap’ üzerine gerçekleştirilecek olan sempozyum, 1 Aralık Çarşamba günü saat 13.00’da Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın ilk çekici vurmasıyla başlayacak.
Güncel 30.11.2021, 14:56
Sempozyum kapsamında sanatlarını icra edecek heykeltıraşlar ise Ayhan Yılmaz, Çiğdem Öz, Ferit Yazıcı, Halil Fırat Uysal, Özcan Özkarakoç, Saim Gökhan Ercan, Selçuk Yılmaz, Sevgi Karay, Tayfun Karadeniz olacak.1-15 Aralık tarihleri arasında Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde 9 heykeltıraşı bir arada üretmeye davet eden sempozyum, 15 günlük çalışma süresinin sonunda kapanış töreni ve sergi açılışıyla sona erecek.
TARİH: 1 Aralık Çarşamba
SAAT: 13.00
YER: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi -2.Kat
ADRES: Cumhuriyet Mahallesi Çandarlı Sokak, Atatürk Blv. No:28, Beylikdüzü- İstanbul