6 ayda 42 polis intihar etti!

Sezer, emniyet mensuplarının uzun ve yoğun stres altında geçen mesailerinin üzerine bir de yoğun bir mobbinge uğradıklarını kaydetti.

Türkiye’de son dönemlerde polis intiharlarında yaşanan artış tüm gözleri emniyet mensuplarını intihara sürükleyen koşullara çevirdi. 2021 yılının ilk altı ayında 42 intihar vakası yaşanırken bu durum Emniyet Genel Müdürlüğü raporlarında da yer aldı. Konu ile ilgili gazetemize değerlendirmelerde bulunan Emniyet-Sen Genel Başkanı Faruk Sezer ise polislerin çalışma koşullarına ve maruz kaldıkları mobbinge dikkat çekti.

EMNİYET, ARTIŞI KABUL ETTİ

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde paylaşılan açıklamada, 2021 yılında geçmiş yıllara kıyasla intihar oranlarında bir artışın söz konusu olduğuna dikkat çekildi. Konu ile ilgili veri de paylaşan Emniyet, 2017 yılında yüz binde 20 olan intihar oranının 2020 yılında ise bu oranın yüz binde 11 olduğu kaydedildi.

“POLİSLER İZİN HAKLARINDAN MAHRUM BIRAKILIYOR”

Uzun mesai saatleri ile yoğun stres altında çalışan emniyet mensuplarının neredeyse her türlü izin haklarından mahrum kaldığını belirten Emniyet-Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, “Bütün devlet memurları resmi veya dini bayramlarda tatil yaparken, polisler bırakın tatil yapmayı daha da yoğun çalışıyorlar. Ancak o fazladan çalıştıkları saatlerin ise ücretlerini alamıyorlar. Mobbing için fiziksel bir şiddete gerek yoktur. Bu yapılan da mobbingdir” dedi.

“SÜRGÜN, SOPA OLARAK KULLANILIYOR”

Keyfi uygulamalarının da polisler üzerinde büyük bir baskı unsuru oluşturduğunu kaydeden Sezer, “Hakkını arayan emniyet mensubu, amirlerinin sürgün tehdidi ile karşı karşıya kalıyor. Sürgün, il içi tayin adeta bir sopa gibi kullanılıyor ve hak aramanın önü kesiliyor” ifadelerini kullandı.

ÜST DÜZEY BİR BASKI

Polislerin ekonomik sorunlar ile de boğuştuğunu belirten Sezer, konu ile ilgili ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa bir dakika durmasın” açıklamasını da eleştirdi. Açıklamayı tüm emniyet teşkilatına yapılmış bir mobbing olarak değerlendiren Sezer, “Bakan adeta ‘aldığınız maaşa ses çıkarmayın, şükredin’ diyor. Bu açıklama üst düzey bir baskıdır” şeklinde konuştu.

Ahmet Sesli/Milli Gazete