banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
İstanbul'da asker uğurlamaları yasaklandı
İstanbul'da asker uğurlamaları yasaklandı
"Çarklarımız güçlü şekilde dönmeye devam edecek"
"Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız"
İstanbul Sözleşmesi nedir?
İstanbul Sözleşmesi nedir?

6 Ağustos Türkiye vaka ve ölüm sayısı tablosu..

6 Ağustos Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan haftalık verilerde illerin günlük koronavirüs vaka sayıları da belli oldu. Gelen son dakika bilgilere göre, bugünkü test sayısı 54 bin 494 oldu, ölüm sayısı ise 14 olarak kaydedildi. İllere göre vaka sayısında ise Ankara'da koronavirüs vaka sayıları pandeminin ilk günlerine oldukça yaklaşırken, İl Sağlık Kurumu'ndan gelen açıklamalara göre şuan için virüs ilde kontrol altında. Dünya genelinde ise kritik tablo sürmeye devam ediyor. Amerika ve Brezilya'da hem vaka hem de ölüm sayılarında tırmanış sürerken, Hindistan ve Rusya'da da vakaların arttığı görülüyor. Peki, Koronavirüs 6 Ağustos Türkiye tablosu vaka ve ölüm sayısı nedir? İşte, İstanbul, Ankara ve İl il günlük corona virüs vaka sayıları...

Güncel 07.08.2020, 09:31
2022
6 Ağustos Türkiye vaka ve ölüm sayısı tablosu..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve vaka sayısını açıkladı.

Son bir gün içinde 14 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 798 oldu.

Bugün toplam 54 bin 494 test yapılırken, bin 153 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 237 bin 265'e yükseldi.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 5 milyon 81 bin 802’ye ulaştığı ifade edildi.

Bugün iyileşen bin 40 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 220 bin 546’ya yükseldi.

Güncel verilerin yer aldığı tabloda, hastalarda zatürre oranının yüzde 8.3, toplam ağır hasta sayısının ise 580 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA: GARANTİ SUNMUYOR

Sosyal medya hesabından güncel corona virüsü tablosuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

* Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az.

* Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor.

* İyi haberlere sadece sıkı tedbirler dayanak olabilir.

DÜN 19 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, dün corona virüsü salgını nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 178 yeni vakanın tespit edildiğini ve bin 15 hastanın iyileştiğini duyurmuştu.

Yorumlar (0)
banner378
24°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 08 Ağustos 2020
İmsak 04:19
Güneş 06:00
Öğle 13:15
İkindi 17:07
Akşam 20:20
Yatsı 21:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25