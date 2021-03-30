5G ÖLÜM MÜ?

Nesnelerin Interneti

1G den 4Gye kadar internetin gelişim basamakları internetin hızı ile ilgiliydi. Fakat 5G bize internetin hızlanmasından fazlasını vadediyor. En önemlisi düşük geçikme. Bu da internetin, hayatın birçok yerinde kullanımının kapısını açıyor.

Akıllı sürücüsüz arabalar, akıllı evler, akıllı şehirler, hastalıkların önceden tespiti.....gibi daha birçok şeyi vadediyor.

Ama neye karşılık !

DNA'mız bilgi alışverişi yapan bir sistem. Insan da bir elektrikli elektromanyetik mekanizma mevcud. Fakat teknolojik gelişmelerle beraber artan frekans ağı bizim bu sistemimizi olumsuz yönde etkiliyor hatta yönlendiriyor. Işte tam da bu noktada 5G'yi ele alarak bize vadettiklerinin ve bizden aldıklarının çok iyi analiz edilmesi gerekiyor.

Dijital Yaşam Bağımlılığı ya da

" Teknolojinin Dayanılmaz Hafifliği "

En basitinden bireylerin hayatlarının şu anda neredeyse değişmez bir parçası olmuş olan akıllı telefonlarla ihtiyaç duyduğumuz her bilgi, bize bir tuş mesafede. Bu telefonlar şimdilik bir organımız durumuna gelmese de yine onsuz dışarı çıkmak insanda büyük bir eksiklik hissettiriyor. Bağımlılığı

tartışılmaz. Düşünsenize iş dünyasında ihtiyaç duyduğunuz hammaddelere de, müşterilere de yıllardır tek tuşla ulaşıyorsunuz. Hiç bilmediğiniz bir coğrafyada bile hoteller, ulaşım ağı, restorantlar, eğlence merkezlerinin tüm ihtiyaç duyduğunuz bilgileri tek tuşla elinizin altında. Teknolojinin bu dayanılmaz hafifliğini istediğiniz her an yaşıyorsunuz. Gel de vazgeç. Artık teknolojinin hem bireysel hem de kitlesel bir bağımlılık olduğu tartışılmaz.

Kitlelerin Yeni Yönetim Metodu

Giderek daha da bağımlısı olduğumuz bu teknoloji kullanımında, her türlü bilgi aramamızda, teknoloji sahiplerinin bize sundukları verilere ulaşıyor ve onların sunduklarından yararlanıyoruz. Biz teknolojiyi kullanırken asıl dolaylı olarak onlar bizi kullanıyor. Ama 5G

teknolojisinin boyutu bunu artık dolaylı olarak değil, direk olarak yapma imkanını sağlayacak.

Beynimiz bilgiyi elektriksel olarak belli bir frekans bandında çalışarak işler. 5G'nin de tehlikesi tam bu noktada. Insan beyninin işleyişini hedef alarak vücudumuza müdahil olmak. Onun için birçok şehirde 5G baz istasyonları hızlı bir şekilde kuruluyor.

Budapeşte 5G Ağı (Kırmızı yoğunluk)

Akıllı sürücüsüz arabalar, akıllı evler,

akıllı şehirler, hastalıkların önceden tespiti gibi bu yeni inanılmaz teknolojiler parlatılarak teknoloji bağımlılığısı haline getirdikleri bizlere sunuluyor. Yeter ki oluşturdukları kölesel düzenin içinde kal. Sen düzene itaat et ki tüm bu teknolojiler senin olsun.

Elon Musk 2016 kurduğu Neuralink şirketi ile sessiz sedasız çalışmalara başladı bile. Hedef 2020'de Insan beynine çip yerleştirmek.

Bill Gates ise aşı üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. Küresel sermayenin yeni gözdesi Çin'nin Huawei'si ise 5G teknolojisini hayata geçirmede uzak ara önde.

Kullanıcıları bekleyen hayati tehlikeler

5G teknolojisi kullandığı frekans boyu sebebiyle daha fazla baz istasyonuna ihtiyaç duyuyor. Washington Devlet Üniversitesi Profesörlerinden Dr. Martin Pall 2019 yılında yazdığı makalede 5G teknolojisinde kullanılan elektromanyetik dalgaların insan üzerindeki etkilerini söyle sıralıyor.

" Erkeklerde kısırlık, kadınlarda doğurganlık azalması, programlanmış hücre ölümleri, kanser vakalarında artış, erken yaşta Alzheimer ve kalp ritminde bozukluk " Bunu dizayn edenler kendilerini muhafaza ettikleri sürece köleleştirecekleri hedef kitlenin bunu kullanmasında bir sakınca görmüyor. Hatta bu kullanarak hayati tehlikelere maruz kalacak olan hedef kitlenin, hayat süresinin kısalması daha da işlerine geliyor. Her zaman kendi varlıkları olarak gördükleri dünya zenginliklerine böylece daha fakir ve itaatkâr muhafızlar atayabilecekler. Hazır mevcut olan şehirlerde yaşayan nüfusun kırılması da bir bakıma daha az nüfusla, daha müreffeh bir şehir hayatını beraberinde getiriyor.

Güvensizliğin 5G'si

ASELSAN'nın ürettiği 4G baz istasyonu "Ulak" ile yerlilik oranımız bayağı artmıştı. İnternet altyapısı üreten bütün şirketlerin, üretim yaptıkları ülkenin istihbaratı ile işbirliği yaptığı bilinen bir gerçektir. Bu da üretici olmayan ülkeleri onlara karşı zaaflı hâle getiriyor. Hatta günümüzde Dünya Ekonomik Forumu bile Global Riskler Raporunda Sber Güvenliği 3. sıraya yerleştirmiştir.

Bir de nesnelerin interneti ile oluşacak olan zaafı düşünün. Uzaktan kumanda ile trafik kazaları, yaşam ünitesine bağlı birinin cihazının kapatılması hatta seçim sonuçlarına etki edilmesi.Hastalıklarınızın erken teşhis edileceği yalanı ile sizin vucudunuzu her an kontrol edebildiklerini bir düşünün. Siz erken teşhis teknolojisinden faydalandığınıza sevinirken onlar sizin ne zaman ve hangi hastalığa yakalanacağınızı çok önceden programlamış olacaklar. Belki de böbreğinize ihtiyaç duyan bir zengine, sizin bilginize ulaşmak, teknoloji sahibine bunun fiyatı ödemekten geçecek.

Akıllı sürücüsüz arabalar, akıllı evler akıllı şehirler.

Halbuki 5G'yi ne de güzel ve masum anlatıyorlar değil mi ?