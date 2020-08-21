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50 yıl aradan sonra yola kavuştular

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Gümüşören, Ulupınar mezrasına 50 yıl aradan sonra yol yapılıyor. Mezranın yolu Siirt İl Özel İdaresi tarafından yapılırken, yolun yapıldığını gören köylüler yolda çalışan iş makinelerini alkışlar ile karşıladı.

Güncel 21.08.2020, 12:15
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50 yıl aradan sonra yola kavuştular

Ulupınar mezrasına yol yapım çalışmalarının başlandığını açıklayan Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat; mezrada yaşayan köylülerin talepleri üzerine İl Özel İdaresi Teknik ekiplerinin mezrada inceleme yaparak yolun yapılacağı güzergahda yol açma çalışmalarına başladıklarını dile getirdi. Canpolat, “Köylülerimizin yaşadıkları sıkıntıları yerinde inceledik ve mağduriyetin giderilmesi için çalışmalara hız verdik. Mezramızın bugüne kadar yolu yoktu, yani yaklaşık 50 yıldan bu yana mezranın yolu yoktu. Mezrada yaşayan köylülerimiz Beğendik beldesine gelebilmek için at ve katır sırtında yorucu ve tehlikeli bir yolculuk yapıyorlardı. Yaşadığımız bu çağda böylesine bir görüntünün, yakışık olmadığını düşünerek projemizi hızlandırdık ve iş makinelerimizi ve ekiplerimizi buraya sevk ederek aralıksız bir şekilde çalışmalarını sağladık. Şuan yol çalışmamız mesai menfumu gözetmeksizin dinlemeden devam etmektedir. Arazinin coğrafi konumu engebeli ve uçurum olmasından ötürü yol çalışmasını dikkatli bir şekilde yapmak zorundayız” dedi.

Yaşanan anlaşmazsızlıktan ötürü yol yapılmamış
Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Gümüşören köyü mezrası olan Ulupınar'a bugüne kadar neden yol yapılmadığı konusunda açıklamada bulunan Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat; “Burada bulunan iki mezra arasında yaşanan anlaşmazsızlık nedeniyle yol yapılamamıştı. İki mezra arasındaki anlaşmazlık giderilerek istekleri doğrultusunda yolumuzu mezranın alt kısmından geçirmek sureti ile çalışmalara başladık. İki mezra arasında ortalama 4 kilometre yeni yol yapılacaktır. Bu anlamda bizlere destek olan Valimiz Osman Hacıbektaşoğlu'na teşekkür ediyorum. Yapılacak yeni yolun da mezra halkına hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Alkışlar ile karşıladılar
Pervari ilçesine bağlı Gümüşören köyü Ulupınar mezrasına 50 yıl aradan sonra yolun geleceğini duyan mezra halkı, İl Özel İdaresine ait iş makinelerini alkışlar ile karşıladı. Ulupınar mezrasında yaşadıkları günden buya yollarının olmadığını belirten mezra halkından Behren Özdemir “Mezramızda dededen, babaya, babadan oğla bir nesil yaşam mücadelesi veriyor. Mezramızın coğrafi yapısı bir hali tehlikeli olmasından ötürü ve mezramızın üstünde bulunan köylüler ile yaşanan anlaşmazlılıktan dolayı yol yapılamıyordu. Bu konuda yol taleplerimizi sürekli iletiyorduk. Burada keşif yapıldığında inanmadık ancak kısa bir zamanda iş makineleri gelerek çalışmaya başladı. Çocuklarımız okula, hastalarımız hastaneye katır ve at sırtında götürüyorduk. Özel İdare bunu görünce bizlere destek oldu ve hemen çalışma başlattılar. Ben başta Valimiz Osman Hacıbektaşoğlu'na, İl Genel Sekreterimiz Hıfzullah Canpolat'a, çok teşekkür ediyorum. Bizler 50 yıldır yol çilesi çekiyorduk, Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” şeklinde konuştu.

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