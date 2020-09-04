5 bin yıllık Diyarbakır surlarının bir kapısı briket ile kapatıldı

Milattan önce 3000- 4000 yıllarında Huriler tarafından inşa edildiği kabul edilen 5 bin 800 metre uzunluğundaki tarihi Diyarbakır surları, Çin Seddinden sonra doğal bütünlüğü bozulmadan günümüze kadar gelen dünyanın en uzun ikinci suru olarak kabul ediliyor. Tarihi zenginliğin yanında görsel güzelliğiyle de turistlerin ilgisini çeken UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine 2015 yılında alınan Diyarbakır surları, 2015 yılındaki sur olaylarında tedbir amaçlı bazı kapıları beton bloklarla kapatıldı. Terörün kökünün kazınmasının ardından kapatılan sur girişleri, bir bir açılırken bir kapı, briket ile kapatılıp çirkin görüntünün ortaya çıkmasına sebep oldu. Vatandaşlar çirkin görüntünün biran önce ortadan kaldırılmasını talep etti.