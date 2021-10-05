47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde Yıldızı Parlayanlar Kategorisinin Kazananları Belli Oldu!

Türkiye’nin en prestijli ödül töreni Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin, Hürriyet ve dünyanın bir numaralı saç bakım kremi markası* Pantene iş birliği ile bu yıl 47.si gerçekleşecek. Önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de en merak edilen kategorilerden biri olan Pantene Yıldızı Parlayanlar 6. kez sahiplerini bulacak.

Pantene Altın Kelebek Özel Jürisi tarafından, başarıları, yetenekleri ve duruşlarıyla gelecek vaat eden oyuncular arasından seçilen ‘Pantene Yıldızı Parlayanlar kategorisinin kazanan isimleri belli oldu. Bu yıl kariyerlerinde yaşadıkları dönüşüm, güçlü saçları ve yetenekleri göz önüne alınarak değerlendirilen ödülün sahipleri Ahsen Eroğlu, Cemre Baysel ve Melis Sezen oldu.

Pantene Yıldızı Parlayanlar Ahsen Eroğlu, Cemre Baysel ve Melis Sezen kimdir?

Ahsen Eroğlu

1994 yılında Çorlu'da doğdu. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü mezunu olan Ahsen Eroğlu, 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem', 'Anne', 'Kızlarım İçin' ve 'Kuzgun' gibi önemli projelerde rol aldı. Son olarak 'Menajerimi Ara' dizisinde Dicle karakteriyle izleyici karşısına çıkan genç oyuncu yakın zamanda ilk uzun metrajlı filmi 'Sardunya' ile sinemaseverlerle buluştu. Bu seneki Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nde Genç Cadı Ödülü'nü kazanan Eroğlu, oyunculuk kadar resim yeteneğiyle de konuşuluyor. Dalgalı, güçlü ve bakımlı saçlarıyla beğeni toplayan Ahsen Eroğlu, 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde başarısı, yeteneği ve gücüyle Pantene Yıldızı Parlayanlar Ödülü'nü alacak.

Cemre Baysel

İzmir doğumlu Cemre Baysel kariyerine Yeşil Deniz dizisindeki Gonca rolü ile başladı. 2014 yılında başladığı oyunculuk kariyerini şimdi ise Baht Oyunu dizisindeki Ada karakteri ile devam ettirmektedir. Eğitimine Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü’nde devam etmekte olan genç oyuncu rahat ve sakin bir yaşamı tercih ediyor. Uzun, canlı ve gür saçlarıyla herkesi büyüleyen Cemre Baysel 47.Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde Pantene Yıldızı Parlayanlar Ödülü ile başarısını taçlandıracak.

Melis Sezen

Sadakatsiz dizisindeki Derin karakteri ile hafızalara kazınan Melis Sezen, 1997 İstanbul doğumludur. Oyunculuk kariyerine küçük yaşta tiyatro ve drama ile başlayan genç oyuncu aynı zamanda Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü öğrencisidir. Melis Sezen dizi kariyerine 2016 yılında canlandırdığı Asya karakteri ile Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile başlamış, 2018 yılında ise Şampiyon Bold Pilot ’daki Esra karakteri ile film kariyerine adım atmıştır. Dalgalı, güçlü ve bakımlı saçları ile dikkat çeken genç yetenek, 47.Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde Pantene Yıldızı Parlayanlar Ödülü’nün sahiplerinden biri olacak.