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47 kişiden biri de o: Ünlü sunucu koronavirüse yakalandı

Çok gezenti programının sunucusu Burak Akkul koronavirüse yakalandı. Bir süredir Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Akkul'un test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

47 kişiden biri de o: Ünlü sunucu koronavirüse yakalandı

Çok gezenti programının sunucusu Burak Akkul koronavirüse yakalandı. Bir süredir Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Akkul'un test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

17 Mart 2020 Salı 15:01
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47 kişiden biri de o: Ünlü sunucu koronavirüse yakalandı

Çok Gezenti isimli gezi programının sunucusu Burak Akkul, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin hayatına mal olan koronavirüs şüphesiyle 6 gün önce hastaneye kaldırılmıştı. 

İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Akkul dün yaptığı açıklamayla koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

"KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖRÜYORUM

Akkul, Twitter'den yaptığı paylaşımda "Koronavirüs pozitif tedavisi görüyorum" ifadeleri kullandı. 

EŞİ DE KONUŞTU

Burak Akkul'un eşi Seda Akkul, kendisinin de hastanede tedavi gördüğüne ilişkin haberler hakkında açıklama yaptı.

Akkul şu ifadeleri kullandı:

BURAK AKKUL KİMDİR?

Burak Akkul, 1972 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi.Liseyi tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. Uzun bir süre mizah yazarlığı yapan Burak Akkul şimdilerde eşi Seda Akkul ile Teve 2 ekranlarında Çok Gezenti isimli bir program yaparak dünyayı geziyor.

Son Güncelleme: 17.03.2020 15:23
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