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40 BIN TABLET DAĞITIMINI BAŞLATAN İMAMOĞLU: “ZOR GÜNLERI DAYANIŞMAYLA AŞACAĞIZ”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi döneminin eğitim alanında yarattığı eşitsizlikleri gidermeye katkıda bulunmak ve öğrencilerin yanında olmak amacıyla organize ettikleri “40 bin tablet dağıtımını” başlattı. İlk tablet kolilerini kendi elleriyle araçlara yükleyen İmamoğlu, eğitim gören çocuk sayısı 3’e kadar olan ailelere 1, fazla olan ailelere ise 2 tablet dağıtılacağını söyledi. Dağıtımların Mart sonu, Nisan başı itibariyle bitirilmesinin planlandığını kaydeden İmamoğlu, “Gücümüz oldukça, vatandaşımız hangi konuda eksiklik hissediyorsa, özellikle yoksulluğun yoğun yaşandığı bu dönemde yanında olduğumuzu da belirtmek isterim” dedi. Vatandaşlardan bu kapsamda gelecek katkılara da kapılarının açık olduğunu aktaran İmamoğlu, “Umarım bu zor günleri, hep beraber, büyük bir dayanışmayla, özveriyle, şeffaflıkla, doğru bir sistemle, en doğru bir biçimde atlatırız, diye umut ediyorum” diye konuştu.

Güncel 11.02.2021, 13:06
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40 BIN TABLET DAĞITIMINI BAŞLATAN İMAMOĞLU: “ZOR GÜNLERI DAYANIŞMAYLA AŞACAĞIZ”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pandemi döneminin eğitim alanında yarattığı eşitsizlikleri gidermeye katkıda bulunmak ve öğrencilerin yanında olmak amacıyla, “40 bin tablet dağıtımı” başlattı. Edirnekapı Sosyal Hizmetler Birimi’nde dağıtımdan önce konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi toplumun farklı kesimlerindeki yoksullaşma sürecini de hızlandırdığını belirterek, bu süreçten en fazla etkilenen kesimlerinin başında ev kadınlarının ve çocukların geldiğini vurguladı. İmamoğlu, “Çocuklarımız, EBA sistemi ile eğitim alıyorlar. Bu konuda imkanı olan var, olmayan var. Türkiye’nin her noktasında internet erişimine ulaşmak ne yazık ki mümkün olmadığını görüyoruz. İstanbul, büyük bir metropol. Elbette Türkiye’nin birçok yeri, kırsalı da mağdur. Metropollerin mağduriyet konusunda daha şanslı olabileceği düşünülebilir. Ne yazık ki hem yoksulluk verileri hem de İstanbul’umuzuz özellikle belli mahallelerindeki insanların yaşadığı travmalar, işsizlik, yoksulluk aynı zamanda çocuklarımıza, gençlerimize yansıyan sonuçlara ne yazık ki sebep oldu” saptamalarında bulundu.

“MAĞDURİYET SÜRECİNE KATKI SUNUYORUZ”

Vatandaşların yaşadığı mağduriyet sürecine katkı sunmaları gerektiğinin bilincinde olduklarını kaydeden İmamoğlu, tabletin önemine, “Çünkü ders, her zaman televizyonla olamıyor. Yanı sıra duyuyoruz ki, ebeveynlerinin telefonları üzerinden dersleri anlamaya, dinlemeye çalışan gençlerimiz var” sözleriyle dikkat çekti. Dağıtımını yapacakları tabletlerin alımı sırasında göz önünde bulundukları kriterleri örneklendiren İmamoğlu, “Arkadaşlarım, bunun başka boyutlarına da eğildiler. İstanbul’un ne yazık ki bazı konularda altyapısı henüz olmamış, tanımlanmamış yerleri bile var. İki türlü erişimin sağlanmasının; yerine, konumuna ve ihtiyaca göre daha etkili ve doğru bir iş olacağına karar verdiler. Onlardan birisi direkt Wi-Fi üzerinden, diğeri de SİM kart ile bağlanmayı doğru buldular. Dolayısıyla iki çeşit tablet alındı. Bugün başlangıcını yapacağımız 40 bin tabletin yarısı Wi-Fi sistemiyle, yarısı sim kart sistemiyle çalışacak” ifadelerini kullandı. 

“1700 AİLEYE 2 TABLET VERİLECEK”

Tabletlerin ihale süreçlerine de değinen İmamoğlu, dağıtımların direkt ailelere yapılacağı açıkladı. Dağıtımların Sosyal Hizmetler birimi ekiplerince gerçekleştirileceğini de  belirten İmamoğlu, “Peki, nasıl yapılacak? Evlerine gidilecek ya da belli noktalara, tespit edilen aileler davet edilerek kandillerine emanet edilecek. Peki, kimlere yapılacak? Tabii ki ihtiyacı olan aileleri. Sosyal incelemesi net olarak yapılmış, tespit edilmiş ailelere. Bütün tespitler elimizde mevcut; yani, bundan sonra yapılacak bir tespitten bahsetmiyoruz” diye konuştu. Eğitim gören çocuk sayısı 3’e kadar olan ailelere 1, fazla olan ailelere ise 2 tablet dağıtılacağını söyleyen İmamoğlu, “Bu nedenle 1700 aileye, 2 tablet verilecek” dedi.

“İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ ADİL VE ŞEFFAF BELİRLEDİK”

İhtiyaç sahibi ailelerin tespitinin adil, şeffaf, hak, hukuk tariflerini tümüyle kapsayan bir anlayışla gerçekleştirildiğini sözlerine ekleyen İmamoğlu, amaçlarının toplumda fırsat eşitliğini canlı tutabilmek olduğunu vurguladı. İBB olarak, eğitim sorununu tümden çözecek ya da bu kapsamda çözüm üretecek bütçeleri olan bir kurum olmadıklarının altını çizen İmamoğlu, “Ancak bizim de böyle önemli bir eksikliğin yaşandığı ortamda, büyük bir katkı sunma konusunda, tüm fedakarlıklarımızı yaptığımızı İstanbullu hemşehrilerimizin yanında olduğumuzu, olmaya da devam edeceğimizi özellikle belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

“YANINIZDAYIZ…”

Dağıtımların Mart sonu, Nisan başı itibariyle bitirilmesinin planlandığını kaydeden İmamoğlu, emeği geçen bütün ekip arkadaşlarına teşekkür etti. “Gücümüz oldukça, vatandaşımız hangi konuda eksiklik hissediyorsa, özellikle yoksulluğun yoğun yaşandığı bu dönemde, bu sürecin devam edeceğini de ön gördüğümüz bir ortamda yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim” diyen İmamoğlu, vatandaşlardan bu kapsamda gelecek katkılara da kapıların açık olduğunu aktardı. İmamoğlu, “Umarım bu zor günleri, hep beraber, büyük bir dayanışmayla, özveriyle, şeffaflıkla, doğru bir sistemle, en doğru bir biçimde atlatırız diye umut ediyorum” dedi. 

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner’in eşlik ettiği İmamoğlu, tabletlerin içinde olduğu kolilerin araçlara ilk yüklemesini de kendisi gerçekleştirdi. Toplam 40 bin tablet, İBB’den sosyal yardım alan ailelerin ilkokul, ortaokul ve liseye devam eden çocuklarına ulaştırılacak. 4 Çekirdekli Android ve uzun pil ömrüne sahip tabletlerle, İstanbullu öğrencilerin eğitimlerine destek sağlanacak. 

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