40 bin sağlıkçı alımı ne zaman yapılacak? İşte Sağlık Bakanlığı 2021 personel alımı tarihi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Sağlık bakanlığımıza bu vesileyle 40 bin personel alımı yapacağız." dedi. Sağlık Bakanlığı'nın "2021 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 40 bin sağlık personeli ataması bugün başlıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI

40 bin sağlık personeli ataması başvurular 12-16 Kasım tarihleri arasında alınacak, kura çekimi ise 2 Aralık'ta yapılacak. 16 Kasım'da sona erecek başvuruların değerlendirme sonuçları 24 Kasım'da bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADROLARI

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları bugün başladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BAŞVURUSU

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MÜLAKAT OLMADAN...

Geçtiğimiz günlerde Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Koca, salgın şartlarından uzaklaştıkça, çok yönlü iyileştirme için sağlam adımlar atacaklarını bildirerek, şunları kaydetti:

Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Mesleğe adım atmak için sabır göstermenin zorluğunu anlıyorum. Beklentilerini ısrarla gündeme getirmelerini azimlerinin işareti kabul ediyorum. Milletimizin, devletimizin kendilerine ihtiyacı var. Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı, devlet kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar."