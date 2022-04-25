4 milyon TL’lik büyük ikramiye tam bilete çıktı

Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada: “Milli Piyango 23 Nisan çekilişinde 4 milyon TL’lik büyük ikramiye online olarak satılan tam bilete isabet etti. 4 milyon TL kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz” ifadelerine yer verildi.

Bu çekilişe özel olarak duyurulduğu üzere, Milli Piyango 23 Nisan çekilişi, büyük ikramiye satılan bir bilete çıkana kadar devam etti. Büyük ikramiye ikinci çekilişte sahibini buldu. Çekiliş sonuçlarına https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/sonuclar adresinden ulaşılabilir.