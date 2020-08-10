4 Milyon TL değerindeki Ferrari Roma'yı kim aldı? Ferrari Roma, Eylül'de Türkiye'de...

Ferrari’nin yeni coupe modeli Roma, Eylül ayında Türkiye yollarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Modelden bu yıl Türkiye’ye sadece iki adet kota ayrılırken, iki otomobil de henüz Türkiye’ye gelmeden alıcı buldu. Önde konumlandırılan turbo beslemeli 620 HP gücündeki V8 motoru; yeni gövde orantıları ve akıcı hatlarını benzersiz performans ve yol tutuş özellikleriyle birleştiren Ferrari Roma, 100 km/s’ye 3,4 saniyede ulaşıyor.

Dünyanın en büyük süper spor otomobil üreticilerinden Ferrari’nin yeni V8 motorlu coupe modeli Roma, Eylül ayında Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Kendine özgü ikonik tasarımıyla ve Nuova Dolce Vita (yeni tatlı hayat) konseptiyle hayata geçen ve adını İtalya’nın başkenti Roma’dan alan modelden 2020 yılı içerisinde Türkiye’ye iki adet gelmesi planlanıyordu. Bu kapsamda, Eylül ayında Türkiye’ye gelecek iki adet Ferrari Roma’nın ikisi de henüz Türkiye’ye gelmeden satıldı.

1950 ve 1960’ların Roma’sını karakterize eden Ferrari Roma, tasarım zerafeti, son teknoloji hafif modüler yapısı ve yenilikçi fonksiyonlarının yanında benzersiz performans ve yol tutuş özellikleriyle dikkat çekiyor. Önde konumlanan ve 4 yıl üst üste yılın motoru seçilen turbo beslemeli V8 motorla satışa sunulan Roma’nın 7500 d/d’da 620 HP güç üreten motoru, bu gücünü ilk kez SF90 Stradale’de kullanıma sunulan yeni sekiz kademeli çift kavramalı otomatik şanzımanla tekerleklere ileterek 100 km/s’ye 3.4 saniyede ulaşıyor. Ferrari Roma’nın anahtar teslim Türkiye satış fiyatı ise 3 milyon 981 bin TL.

Ferrari Roma’nın Teknik Özellikleri:

Motor

Tip 90 derece turbo beslemeli V8

Silindir hacmi 3855 cc

Maksimum güç 620 HP (456 kW), 5750-7500 d/d

Maksimum tork 760 Nm, 3000 – 5750 d/d

Boyut ve Ağırlık

Uzunluk 4656 mm

Genişlik 1974 mm

Yükseklik 1301 mm

Aks mesafesi 2670 mm

Boş ağırlık 1472 kg

Performans

Maksimum hız 320 km/s

0-100 km/s 3.4 sn

0-200 km/s 9.3 sn