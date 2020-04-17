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4 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI SONUNDA KORONA VİRÜSÜ YENDİ

İstanbul’da restoran işletmeciliği yapan Kerem Ecer yakalandığı koronovirüsten nasıl kurtulduğunu Ekovitrin’e anlattı. 22 gün süren tedavi sürecinde 4 gün yoğun bakımda kalan Ecer, Ekovitrin’e verdiği röportajda yaşadıklarını anlattı.

4 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI SONUNDA KORONA VİRÜSÜ YENDİ

İstanbul’da restoran işletmeciliği yapan Kerem Ecer yakalandığı koronovirüsten nasıl kurtulduğunu Ekovitrin’e anlattı. 22 gün süren tedavi sürecinde 4 gün yoğun bakımda kalan Ecer, Ekovitrin’e verdiği röportajda yaşadıklarını anlattı.

17 Nisan 2020 Cuma 18:39
1783 Okunma
4 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI SONUNDA KORONA VİRÜSÜ YENDİ

Kerem Ecer, zor geçen 22 günü bakın nasıl anlatıyor...

KEREM ECER KİMDİR

13 yaşında başladığı ticari hayatını başarılarla dolduran Kerem Ecer birçok büyük markada yöneticilik görevini üstlenmiş ve 2018 yılında Maqsad Lounge cafe ve restoranı açarak kendi işinin patronu olmuş. Hayattaki önceliklerini insan üzerine odaklayan Ecer, hizmet sektörünü değiştirmekte iddalı olup, her kesimin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Şubeleşmenin önemini her fırsatta dile getiren Ecer, özellikle muhafazakâr kesimin yeni ilgi odağının Maqsad Lounge olacağı konusunda son derece emin.Eğlence ve hizmet sektörüne adını altın harflerle yazdırmak isteyen Kerem Ecer her misafirle tek tek ilgilenmesiyle ve misafirlerinden gelen her görüşü ve yorumu ciddiyet ve ilgiyle değerlendiriyor. Çalıştığı her alanda Dünya mutfağını vizyon edinen Ecer, şimdiden rüştünü ispatlamış olmakla beraber hayalinin dünyanın en prestijli yerlerine markalarını taşımak olduğunu altını çiziyor.

Son Güncelleme: 17.04.2020 18:43
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