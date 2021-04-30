35 Yıllık Ayakkabı Tamircisi Rüstem Susalan’ın İyilik Hikayesi

Elazığ'da yaşayan İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllüsü Rüstem Susalan'ın iyilik dolu hikayesi izleyenleri duygulandırdı. 35 yıldan fazla bir süredir ayakkabı tamirciliği yapan Susalan İHH ile tanışmasını ve insanların ibret dolu hikayelerini anlattı.

"Gönüllere dokunmak benim için çok önemli bir şey" diyen Susalan, ellerinden geldiğince koşturarak insanlara yardım etmeye çabaladıklarını ifade etti.

Yaptıkları çalışmalardan bahseden Rüstem Susalan, İHH kıyafetiyle insanlara ulaşıp yardım dağıtmanın kendisi için tarif edilemez bir mutluluk olduğunu dile getirdi.