33 şehitten 9'unun kimlik bilgileri paylaşıldı

Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerimizden kimlikleri belli olanların acı haberi aile evlerine ulaştı.
Acı haberin ailelerine ulaştığı şehitlerimizin isimleri şu şekilde:
(Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin-Afyonkarahisar/Dinar)
(Şehit Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz-Antalya/Finike)
(Uzman Çavuş İbrahim Tüzel-Mersin/Erdemli)
(Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı-Kahramanmaraş/Türkoğlu)
(Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz-Kayseri/Develi)
(Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş-Bitlis/Güroymak)
(Uzman Çavuş Batuhan Tank-Osmaniye/Kadirli)
(Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara-Tekirdağ/Saray)
(Astsubay Çavuş Mehmet Muhammed Akay-Mersin/Toroslar)