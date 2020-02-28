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33 şehitten 9'unun kimlik bilgileri paylaşıldı

Esad rejiminin Suriye'nin İdlib kentinde düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerimizden kimlikleri belli olanların acı haberleri, ailelerine verildi.

33 şehitten 9'unun kimlik bilgileri paylaşıldı

Esad rejiminin Suriye'nin İdlib kentinde düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerimizden kimlikleri belli olanların acı haberleri, ailelerine verildi.

28 Şubat 2020 Cuma 13:05
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33 şehitten 9'unun kimlik bilgileri paylaşıldı

Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerimizden kimlikleri belli olanların acı haberi aile evlerine ulaştı.

Acı haberin ailelerine ulaştığı şehitlerimizin isimleri şu şekilde:

İdlib şehitlerimizin kimlikleri belli olmaya başladı

(Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin-Afyonkarahisar/Dinar)

İdlib şehitlerimizin kimlikleri belli olmaya başladı

(Şehit Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz-Antalya/Finike)

İdlib şehitlerimizin kimlikleri belli olmaya başladı

(Uzman Çavuş İbrahim Tüzel-Mersin/Erdemli)

İdlib şehitlerimizin kimlikleri belli olmaya başladı

(Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı-Kahramanmaraş/Türkoğlu)

İdlib şehitlerimizin kimlikleri belli olmaya başladı

(Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz-Kayseri/Develi)

İdlib şehitlerimizin kimlikleri belli olmaya başladı

(Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş-Bitlis/Güroymak)

İdlib şehitlerimizin kimlikleri belli olmaya başladı

(Uzman Çavuş Batuhan Tank-Osmaniye/Kadirli)

İdlib şehitlerimizin kimlikleri belli olmaya başladı

(Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara-Tekirdağ/Saray)

İdlib şehitlerimizin kimlikleri belli olmaya başladı

(Astsubay Çavuş Mehmet Muhammed Akay-Mersin/Toroslar)

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