31 yıldır ne evlerini alabiliyorlar ne paralarını

70 yaşındaki Tosun çifti, 31 yıldır evlerini almak için uğraşıyor. 1989 yılında girdikleri kooperatife 32 bin euro para yatıran ancak bina bittiğinde "karar defterinde isminiz yok" denilerek evleri verilmeyen Tosun çifti, 17 yıldır hukuk mücadelesini sürdürüyor. 2003 yılından beri mahkemelik olan olayda artık karar verilmesini isteyen yaşlı çift, yetkililerden mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

"17 yıldır mahkeme devam ediyor"

Başlarından geçen olayla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Havva Tosun, (70), 50 senedir Hollanda'da yaşadıklarını söyledi. 1989 yılında Mersin'de bir kooperatife girdiklerini söyleyen Tosun, “Resmi kanallardan yatırdığımız paraların dekontları elimizde var. Kooperatif bitti bize daire vermediler. Bizim gibi 5-6 kişi daha var. Bize ‘karar defterinde isminiz yok' diye evimizi vermediler. Bina 130 metrekareydi. Bizi dolandıran adam orada başkandı. Orada bize bina vermeyince ben dedi size başka kooperatif kuracağım, size oradan 2 daire vereyim dedi. Çünkü yeni yapacağı daireler diğerinin yarısı kadardı. Biz de mecbur tamam dedik. Tapuya gittik 2 daire vereceğim demişti ama yine bir daire verdi. Bir de burada tapu masrafları diye 3 bin liramızı daha aldı. Bize ev vereceği binanın su basmanı atıldı ve öyle kaldı. Yıllardır ne bina diye bir şey yok. Bizim gibi kaç kişi orada mağdur oldu. Bugüne kadar 32 bin euro para yatırdık. Bu adam ya paramı versin ya da dairemi versin. Ben bunun cezalandırılmasını istiyorum, neden milleti dolandırıyor. Ben yurt dışında bunun için mi çalıştım. Ben buraya bir yatırım olsun diye yaptım. 2003 yılında mahkemeye verdik ve 17 yıldır mahkeme devem ediyor. Sahte protokoller yapmış. Allah'tan yaptığı sahte protokollerden sonra bizim elimizde gerçek yapılmış protokoller var. Sahte evraktan da bu şahsın cezalandırılması gerekir. Adalet istiyoruz" dedi.

"Ne evimizi veriyorlar ne paramızı alabiliyoruz"

Hamza Tosun (70) ise 1989 yılında kooperatife girdiklerini dile getirdi. 1993 yılında binaların bittiğini kaydeden Tosun, “Karar defterinde ismimiz olmamasını bahane ederek bize daire vermediler. Biz paraları kooperatif başkanına yatırıyorduk. Bir süre sonra da onu başkanlıktan atmışlar. Bizi dolandıran o adamın yanına gittik ve konuştuk. Kendisi bize ‘beni de mağdur ettiler, ben sizi mağdur etmeyeceğim' dedi. Bize ‘size bu dairenin yerine 2 daire vereceğim' diye söyledi. Bize 3 bin lira karşılığında bir tapu verdi ama şu ana kadar o vereceği binanın sadece su basmanı yapılmış durumda. 17 yıldır mücadele ediyoruz. Şu ana kadar mahkemeden hiçbir sonuç çıkmadı. Ne evimizi veriyorlar ne paramızı alabiliyoruz. Biz artık bizim davamızın sonuçlanmasını istiyoruz, adalet istiyoruz” diye konuştu.