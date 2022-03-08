31 Mart'da otoyol ve köprülerde HGS dönemi başlıyor! İşte 9 maddede HGS'ye geçiş...

Otoyol ve köprülerde 31 Mart'tan sonra Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kullanılamayacak.

OGS'nin yerini tamamen kullanılmakta olan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) alacak.

OGS etiketi olan araç sahiplerine cihazın alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından HGS'ye geçiş için yapılması gerekenleri paylaştı.

9 maddelik paylaşıma göre geçiş sürecinde araç sahiplerinin bilmesi gerekenler şöyle: