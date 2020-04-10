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31 ile 2 gün sokağa çıkma yasağı getirildi

Valililklere gönderilen genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta haftasonu boyunca sokağa çıkmak yasaklandı.

31 ile 2 gün sokağa çıkma yasağı getirildi

Valililklere gönderilen genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta haftasonu boyunca sokağa çıkmak yasaklandı.

10 Nisan 2020 Cuma 21:52
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31 ile 2 gün sokağa çıkma yasağı getirildi

Valililklere gönderilen genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta haftasonu boyunca sokağa çıkmak yasaklandı. Genelge metninde şu ifadelere yer verildi:

10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.

Saat 22.15 itibariyle valiliklere gönderilen genelgenin tüm detayları kamuoyu İle paylaşılacaktır.

İçişleri Bakanlığı

Son Güncelleme: 11.04.2020 18:40
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