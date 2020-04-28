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31 ilde 1-2-3 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar bugün corona virüsü salgınının gidişatı konusunda toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 1-2-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi. Erdoğan, 1 Mayıs Cuma günü bakkal ve marketlerin yine saat 9:00 ile 14:00 arasında açık kalacağını açıkladı. Erdoğan ayrıca, 'tünelin ucu göründü' diyerek Ramazan sonrasında hayatın normale dönebileceği mesajını verdi.

31 ilde 1-2-3 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar bugün corona virüsü salgınının gidişatı konusunda toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 1-2-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi. Erdoğan, 1 Mayıs Cuma günü bakkal ve marketlerin yine saat 9:00 ile 14:00 arasında açık kalacağını açıkladı. Erdoğan ayrıca, 'tünelin ucu göründü' diyerek Ramazan sonrasında hayatın normale dönebileceği mesajını verdi.

28 Nisan 2020 Salı 00:41
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31 ilde 1-2-3 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Kabinemizin 29. toplantısını gerçekleştirdik. Öncelikle Ramazan ayının tüm insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Coronanın üstesinden gelerek Ramazan sonunda çifte bayram yapmayı diliyoruz.

*Coronaya karşı somut neticelerin almaya başladığı bir döneme giriyoruz. Yeni hasta ve ölüm sayımız günden güne azalıyor. İyileşen hasta sayımızın, yeni hasta sayısını geçmesi önemli bir kırılma noktasıdır. Türkiye, Avrupa’daki en iyi ülke konumundadır.

*Sağlık sistemimiz, herhangi bir aksaklığa meydan vermeden faaliyetlerini sürdürmüştür. Sadece Türkiye ile yetinmedik, dünyanın her yerindeki vatandaşlarımıza sahip çıktık.

*40 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik ve önce yurtlarda karantinaya aldık, sağlıklarından emin olduklarından sonra evlerine yolculuk ettik. Şimdi 25 bin vatandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz.

1-2-3 MAYIS’TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

*İnsan hareketliliğini ne kadar azaltırsak, salgının yayılma zincirini o denli etkin kırabiliriz. Salgının kontrol altına alınmasında, insanların bir arada bulunduğu yerlerdeki faaliyetlere ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur.

*Hafta sonu sokağa çıkma sınırlandırılmasının bayram sonuna kadar sürdürmeyi düşünüyoruz.

Üç gün süreyle bu hafta sonu sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız.

*1 Mayıs gece 00.00’dan başlayıp 3 Mayıs gece 00.00’a kadar olan sınırlandırmaya vatandaşlarımızın uymasını istiyoruz. Cuma günü marketlerimiz yine 14.00’e kadar açık olacak.

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