30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle tüm illerde yasaklandı
İçişleri Bakanlığı tarafından tüm illerin valiliklerine gönderilen genelgede, geniş katılımlı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinliklerine izin verilmeyeceği belirtildi.
Bakanlık genelgesinde, çelenk sunma programının sınırlı katılımla gerçekleştirileceği ifade edildi ve "TBMM'de grubu bulunan partilerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, şehit ve gazi derneklerinden birer temsilcinin katılımıyla maske-mesafe kuralına riayet edilerek asgari düzeyde gerçekleşecek" denildi.
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde 30 Ağustos'ta tebrik kabul programları, resepsiyonlar ve şehitlik ziyaretleri gibi etkinliklerin düzenlenmesi ise yasaklanıyor.
Bakanlığın genelgesinde tanımlanan program dışındaki etkinliklere de izin verilmeyeceği belirtiliyor.
İçişleri Bakanlığı: Salgının ivme kazanırken etkinlikler kısa sürede tamamlanmalı
Valiliklere gönderilen genelgeyle ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, benzer uygulamaların 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz ile Ramazan ve Kurban bayramlarında da uygulandığını hatırlattı.
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