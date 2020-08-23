30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle tüm illerde yasaklandı

Bakanlık genelgesinde, çelenk sunma programının sınırlı katılımla gerçekleştirileceği ifade edildi ve "TBMM'de grubu bulunan partilerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, şehit ve gazi derneklerinden birer temsilcinin katılımıyla maske-mesafe kuralına riayet edilerek asgari düzeyde gerçekleşecek" denildi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde 30 Ağustos'ta tebrik kabul programları, resepsiyonlar ve şehitlik ziyaretleri gibi etkinliklerin düzenlenmesi ise yasaklanıyor.

Bakanlığın genelgesinde tanımlanan program dışındaki etkinliklere de izin verilmeyeceği belirtiliyor.

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Valiliklere gönderilen genelgeyle ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, benzer uygulamaların 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz ile Ramazan ve Kurban bayramlarında da uygulandığını hatırlattı.