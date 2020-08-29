30 AĞUSTOS MÜCADELE VE ZAFER RUHU

Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO)Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda “30 Ağustos; tarihe karışmış olduğu ilan edilen bir milleti yeniden vatan toprağına ve bağımsızlığına kavuşturan bir zafer olmasından öte, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” anlayışına giden yolun anahtarı, cumhuriyet, demokrasi, modern bir hukuk devleti ve güçlü bir ekonomi olmanın da miladıdır. Öyle ki; bu zaferin önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” sözü, İzmir’de başlayan Anadolu’nun işgal sürecinin yine İzmir’de, tam bağımsızlıkla son bulmasını sağlamış ve Cumhuriyetimize ulaşan aydınlık yolu açmıştır” dedi.

Başkan Yorgancılar “Tek bir saniye dahi düşünmeden hayatlarını bu zorlu ve meşakatli yola adayan, imkansızı başaran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun” diye konuştu.

Bir asrı geride bırakırken; dünya genelinde askeri, politik, teknoloji ve ekonomi alanında yaşanılan strateji savaşlarının, kutuplaşmaya ve gerginliklere sebep olduğunu vurgulayan Yorgancılar, şöyle devam etti: “Bu süreç yeni bir dönüşümün de kapılarını aralamaktadır. Pandemi, bu süreci daha da hızlandırmıştır. 2023 yılına yaklaşırken, bu zorlu süreçten güçlü çıkabilmek ve mevcut dönüşüme ayak uydurabilmek için; kadınıyla, erkeğiyle, köylüsüyle, zenginiyle, yaşlısıyla, genciyle her mezhepten vatandaşıyla emperyalist güçlere karşı kazanılan büyük zaferin mücadele azmine ve birlikteliğine yeniden ihtiyaç duymaktayız. O nedenle, dünya liderlerinin saygıyla önünde eğildiği, ismi karşısında hayranlık duyduğu Atatürk’ün büyük dehası etrafında toplanan mücadele ruhunun gücünü bizlere yeniden hatırlatan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun. Eşsiz güzellikteki vatanımızda hep birlikte nice zaferlere..”