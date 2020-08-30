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30 Ağustos kutlamalarının ilk adresi Ankara… Devlet erkanı Atatürk’ün huzurunda…

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü kutlanıyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret ediyor.

Güncel 30.08.2020, 11:19
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30 Ağustos kutlamalarının ilk adresi Ankara… Devlet erkanı Atatürk’ün huzurunda…

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne şu satırları kaleme aldı:

“Büyük Zafer’in 98’inci yıl dönümünde zat-ı alinizi ve rahmetli şehitlerimizi yad ediyoruz. Bize emanet ettiğiniz Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkarmak için çalışıyoruz. Suriye’den Libya’ya, Karadeniz’den Akdeniz’e, enerjiden terörle mücadeleye kadar elde ettiğimiz kritik başarılar, halkımızın menfaatlerini korumak için gösterdiğimiz çabalardandır. Türkiye, Doğu Akdeniz’de haklarını savunmayı sürdürecektir.”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin 100. yıl kutlamaları, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk anıtına çelenk koymasıyla başladı. Şentop ve devlet erkanı daha sonra Anıtkabir'i ziyaret etti. Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 100 yaşında. Kutlama törenleri ilk olarak TBMM'de başladı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM önündeki Atatürk anıtına çelenk koydu. Tören, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sade bir katılım ile gerçekleşti.

ANITKABİR'DE TÖREN

TBMM'deki sade törenin ardından Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un ikinci adresi ise Anıtkabir oldu. Devlet erkanı, Meclis Başkanı Şentop'un başkanlığında Aslanlı Yol'da yürüdü ve Atatürk mozolesine çelenk bıraktı. Çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşuna geçildi. Saygı duruşunun ardından da İstiklal Marşı okundu.

ŞENTOP: TBMM, MİLLİ MÜCADELENİN MANASINA BAĞLI VATAN EVLATLARININ EMİN ELLERİNDEDİR

TBMM Başkanı Şentop, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve mesajını okudu:

"Gazi Meclisimizin ilk reisi, Cumhuriyetin banisi büyük Gazi. Vatanın ilhaka mahkum edilmek istendiği tarihi dönemde Ya İstiklal Ya Ölüm şiarıyla yola çıkan Gazi Meclisimizin 100. açılış yıl dönümünü anmak ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak adına huzurunuzda bulunuyoruz. Emin olunuz ki TBMM, milli mücadelesinin manasına bağlı vatan evlatlarının emin ellerindedir. Ruhunuz şad olsun."

Anıtkabir ziyaretinin ardından 1. Meclis binasında da tören düzenlendi

ERDOĞAN MESAJLA KUTLADI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında törene katılamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramı yayınladığı bir mesaj ile kutladı. Erdoğan mesajında, "TBMM'nin kuruluşunun 100. yılını, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK'UN ANITKABİR ZİYARETİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Selçuk ve beraberindekiler, kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelengin arkasında Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Bakan Selçuk'un, çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

"BU GURURU YAŞAMAK İÇİN HUZURUNUZDAYIZ"

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalayan Selçuk, deftere şunları yazdı: "Aziz Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu paylaşmak ve bu anlamlı günün gururunu yaşamak için huzurunuzdayız.

Vatanın kurtuluş mücadelesini vakur duruşuyla yöneten, 'Gazi Meclis' unvanına sahip TBMM, milletimizin istiklal ve istikbal yolunda gösterdiği azim ve kararlılığı dünyaya ilan etmiş, birlik ve beraberliğimizin timsali olmuş, milli iradenin tekamülünü doğrudan üstlenmiştir. Bugünün çocuklarını, yarınlarımızı inşa edecek nesillerimiz olarak görüyoruz.

Her bir çocuğumuzun yaşamına dokunmak için var gücümüzle, gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu bilinçle evlatlarımızı, milli ve manevi değerlerine bağlı, evrensel değerlere açık, çağına yön verecek bilgi ve beceriye sahip, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetiştirmek için büyük uğraşlar veriyoruz. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

Çocuklara armağan ettiğiniz ve bugünlerde evlerinde kalan, ama yürekleri huzurunuzda bizimle atan yavrularımızın bu anlamlı gününü büyük bir gururla kutluyoruz. Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete verildiği ve 100. şeref yılına kavuştuğumuz bu günü bizlere armağan ettiğiniz için size derin şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun."

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