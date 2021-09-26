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3 TANE BURGER 3 BİN 600 TL! NUSRET'E TEPKİ YAĞIYOR...

Futbolcu menajeri Muzzi İzzet, 3 tane burgere 3 bin 600 TL ödediğini belirttiği fişi Twitter hesabından paylaşınca Nusret'in fiyatlarına tepkiler çığ gibi büyüdü.

Güncel 26.09.2021, 19:54
3 TANE BURGER 3 BİN 600 TL! NUSRET'E TEPKİ YAĞIYOR...

Kendine has 'tuz serpme' (saltbae) hareketiyle ününü ülke dışına taşıyan ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoran açan Nusret Gökçe, şimdi de Londra'nın merkezinde restoran açıyor. ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan'da işletmeleri bulunan Nusret Gökçe'nin, Londra'da açacağı yeni mekandaki fiyatlar, büyük tepki çekti.

"3 TANE BURGER 3 BİN 600 TL"
38 yaşındaki Gökçe'nin Londra'daki restorandaki yemek fiyatları, daha önce Emre Mor'un menajerliğini de yapan Muzzi Özcan tarafından sert eleştirilere maruz kaldı. Muzzi Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Nusr-et Londra, hayatımda ödediğim en gereksiz yemek! Milli dedik, milli gurumuz dedik, 3 tane burger 3 bin 600 TL!" ifadelerini kullandı.

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