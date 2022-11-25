3. MİLGEM denize indi! Törene Başkan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni'ne katılarak bir konuşma yaptı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i yeniden Türkiye'de misafir etmenin bahtiyarlığını yaşadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ve heyetine "İstanbul'umuza, evinize hoş geldiniz" dedi.

Kardeş Pakistan'la savunma sanayii alanındaki ilişkileri taçlandıran en önemli iş birliği projeleri arasında MİLGEM'in yer aldığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, projede katkısı olan işçisinden mühendisine tüm emek sahiplerini tebrik etti.

“PAKİSTAN, TÜRK MİLLETİNİN GÖNLÜNDE HER ZAMAN MÜSTESNA BİR KONUMA SAHİP OLMUŞTUR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millî mücadele günlerinde Pakistanlıların çektikleri sıkıntılara aldırmadan, Türkiye'ye verdiği desteği hiçbir zaman unutmadıklarını belirterek, şöyle devam etti: "Pakistan, Türk milletinin gönlünde her zaman müstesna bir konuma sahip olmuştur. Pakistan'ın önemli bir kısmını sular altında bırakan sel felaketi sonrasında ortaya çıkan görüntüler, 85 milyon olarak hepimizin yüreğini dağladı. Biz de kardeşlik hukukumuzun gereği olarak oluşturduğumuz hava köprüsüyle ve iyilik trenleriyle Pakistan halkı için elimizdeki imkânları seferber ettik. Pakistanlı kardeşlerimizin sel felaketinin yaralarını sarmaya başladıklarını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu zor günlerin üstesinden gelebilmesi için geçmişte olduğu gibi gelecekte de Pakistan'ın yanında yer almaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene Pakistan'la diplomatik ilişkilerin tesisinin 75'inci yıl dönümünü idrak ettiklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aramızdaki dayanışma iki ülkenin tarihiyle dostluğuyla ve potansiyeliyle mütenasip şekilde stratejik bir perspektifle günden güne güçleniyor. Savunma sanayi bu iş birliğinin önemli sacayaklarından biridir. Pakistan, Türkiye gibi yakın coğrafyasında yaşanan istikrarsızlıklar nedeniyle çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya bulunuyor. Pakistanlı kardeşlerimiz, terör örgütlerinin saldırıları başta olmak üzere birçok tehditle aynı anda mücadele etmek zorunda kalıyor. Neredeyse 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden bir ülke olarak Pakistan halkının çektiği acıyı ve ödediği bedelleri gayet iyi biliyoruz. Bu vesileyle İstiklal Caddesi ve Karkamış'taki hain terör saldırıları sonrasında ülkemizde sergilediğiniz dayanışma için size ve Pakistan halkına, şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum."

“TÜRKİYE, TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK ETME STRATEJİSİNİ DEVAM ETTİRMEKTE KARARLIDIR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörün her türlüsüne karşı mücadeleyi sınırların içinde ve dışında sürdüreceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti: "Kimin eteğine yapışırsa yapışsınlar, bu insanlık düşmanlarından döktükleri her damla kanın hesabını mutlaka misliyle soruyoruz ve soracağız. Diğer türlü ömürlerinin baharındayken bizden kopartılan öğretmenlerimizin, 5 yaşındaki masum çocukların mahşer gününde yüzlerine bakamayız. Bugüne kadar aziz şehitlerimizin ruhlarını muazzep edecek, onlara mahkûm olacak hiçbir adım atmadık, inşallah bundan sonra da atmayacağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “DEAŞ'la mücadele kisvesi altında bölücü terör örgütünün Suriye uzantısını silaha ve desteğe boğanların da bize sürekli sükûnet telkin etmek yerine hesaplarını buna göre yapmalarında fayda görüyoruz. Proje ürünü bir örgüt durumundaki DEAŞ'a karşı sahada göğüs göğse çarpışan ve bu terör örgütünü bozguna uğratan tek NATO müttefiki olarak bu konuda bize kimse ders veremez. Özellikle kendilerine yönelik en küçük bir saldırı olduğunda on binlerce kilometre öteden gelip ortalığı yıkanlar, sınırımızın hemen dibinde yuvalanan teröristlere karşı müsamaha göstermemizi bizden bekleyemez. Türkiye, terörü kaynağında yok etme stratejisini devam ettirmekte kararlıdır."

“MİLGEM PROJEMİZ KAPSAMINDA ÜRETTİĞİMİZ SAVAŞ GEMİLERİ DÜNYA ÇAPINDA REKABET GÜCÜNE SAHİPTİR”

Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla bölgesinde önemli bir küresel aktör konumuna geldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin artık sadece kendisinden ibaret olmanın ötesinde dostları ve kardeşleriyle çok daha büyük bir gücü ifade ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu noktaya gelinmesinde savunma sanayiinin çok önemli katkısı olduğunu belirterek, "Savunma sanayii alanında ulaştığımız seviye sayesinde kimsenin icazetini arama gereği duymadan, hamdolsun müdahil olduğumuz süreçleri kendi irademizle yönetme kabiliyetine sahibiz" diye konuştu.

Rakamlara bakıldığında 2002'de sadece 62 savunma projesi yürütülürken, bugün bu sayının 750'yi geçtiğini gördüklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine 2002'de savunma projelerinin bütçesinin 5,5 milyar doları ancak bulduğunu, bugün yaklaşık 60 milyar dolarlık, ihale aşamasındakilerle birlikte 75 milyar dolarlık savunma projesi hacmine ulaştıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu alanda 248 milyon dolar olan yıllık ihracatın da yılsonu itibarıyla 4 milyar dolar seviyesini yakalamış olacağını ifade ederek, şunları söyledi: "Silah ve mühimmatlardan füzelere, insansız hava, kara, deniz araçlarından helikopterlere ve gemilere kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri yerli ve millî olarak tasarlıyor, üretiyor ve geliştiriyoruz. Dünyada savaş gemisini millî imkanlarla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyoruz. Hem askerî hem de özel tersanelerimizde tasarlanan, geliştirilen ve üretilen deniz platformlarımızla gerçekten gurur duyuyoruz. MİLGEM projemiz kapsamında ürettiğimiz en ileri donanımlara sahip savaş gemileri dünya çapında rekabet gücüne sahiptir. Bugüne kadar ada sınıfı 4 korvetimizi devreye aldık. Amfibi gemilerimiz Sancaktar ve Bayraktar, Deniz Kuvvetlerimizin hizmetinde görevlerine devam ediyorlar. Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi Ufuk'u bu sene içinde hizmete soktuk."

Yeni tip denizaltılardan Hızır Reis'in havuza çekimi ve Selman Reis'in ilk kaynak törenini de sene içinde gerçekleştirdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaq, Salvo, Sancar, MİR, Albatros, Marlin gibi projelerle insansız deniz araçlarını donanmaya kazandırma çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

“2023, SAVUNMA SANAYİİMİZDE PEK ÇOK İLKİ YAŞAYACAĞIMIZ BİR SENE OLACAK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 2023, savunma sanayiimizde pek çok ilki yaşayacağımız bir sene olacak. Muharip insansız savaş uçağımız Kızılelma üretim hattına girdi. Motor entegrasyon testleri başarıyla tamamlandı. 2023'te ilk uçuşunu yapacak. Yine gelecek sene millî muharip uçağımızı hangardan çıkaracağız. Uzun menzilli hava savunma sistemlerimiz Siper, Karaok, Bozdoğan ve Gökdoğan'ın ilk teslimatlarını 2023'te yapacağız" bilgisini verdi.

Ayrıca insansız kara ve deniz araçları, millî denizaltı, yapay zekâ, robotik gibi çeşitli alanlarda başlattıkları projeleri de süratle neticelendireceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Savunma sanayii alanında Türkiye'yi dünyanın süper liginde ilk sıralara taşıyana kadar durmayacak, mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye olarak bu sistemlerin birçoğunu kendimiz üretmek ve kullanmakla kalmıyor, Pakistan gibi dost ve kardeş ülkelerle de paylaşıyoruz. Kardeş Pakistan'ın savunma altyapısının güçlendirilmesi için her türlü katkıyı veriyoruz. Bu anlayışla imzalarını 2018'de attığımız Pakistan MİLGEM Korvet Projesi'yle savunma sanayii iş birliğimizde önemli bir merhaleyi geçmiş olduk.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Pakistan Deniz Kuvvetleri için 4 adet MİLGEM sınıfı korvet inşa etmek üzere başlattığımız projede gemilerin yapım aşamaları birer birer tamamlanıyor. Bu gemilerin ikisi ülkemizde, ikisi Pakistan'da inşa ediliyor. Korvetlerde kullanılacak ilave teknoloji ve teçhizatlar da yine Türk savunma sanayii ürünleri arasından seçiliyor. 2021'in Ağustos ayında İstanbul'da Cumhurbaşkanı Sayın Arif Alvi ile birlikte Babür gemisini suya indirme törenine iştirak etmiştik. 2022'nin Mayıs ayında ise Bedir gemisi Karaçi'de suya indirilmişti."

“SAVUNMA SANAYİİ ALANINDAKİ ORTAKLIĞIMIZI GELİŞTİRME KONUSUNDA GEREKLİ MÜŞTEREK İRADEYE SAHİBİZ”

Bugün ise Pakistan MİLGEM Korvet Projesi kapsamında üçüncü gemi olan Khaiber'in suya indirilme törenini icra ettiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dördüncü ve son gemimizi de Allah'ın izniyle Pakistanlı kardeşlerimize 2025'in Şubat ayında teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayii alanındaki ortaklığımızı geliştirme konusunda gerekli müşterek iradeye sahibiz. Pakistan'la her alandaki iş birliğimizi daha da ileriye taşıyarak, bölgemizde ve dünyada örnek bir dayanışma ortaya koymayı sürdüreceğimize inanıyorum. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan MİLGEM Projesi'nin hayırlı olmasını diledi. Projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan tüm işçi ve mühendisleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ve heyetine de bugün heyecanlarını paylaştıkları için teşekkür etti.