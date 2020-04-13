3 MAHKUM KORONA SEBEBİYLE ÖLDÜ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tüm dünya ile birlikte Türkiye’yi de etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

5 açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye Covid-19 tanısı konduğunu açıklayan Gül, şunları söyledi:

* HSK duruşmaları erteledi, tedbirleri almaya devam ediyoruz. Şu adliyelerde yüzde 95, noterliklerde yüzde 80 oranında insan sirkülasyonu azalmıştır.

* Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri üzerine alınan tedbirler kalktıktan sonra görüş haklarını kullanamayanlara görüş hakları verilecektir.

* 5 açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye Covid-19 tanısı konuldu. 3 hükümlü tedavi sırasında hayatını kaybetti.

“14 HAKİM VE SAVCININ TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI”

* 14 hakim ve savcı, 32 adliye, 79 cezaevi ve 34 Adli Tıp Kurumu personelinin corona virüsü testleri pozitif çıkmıştır.

* Virüs salgın tedbirleri ortamından doğan, bu döneme özgü suçlar karşısında Cumhuriyet Başsavcılıkları toplumun huzurunu korumak için büyük bir gayret sarf etmektedirler. Bu kapsamda son 1 ayda, 71 ilde bin 97 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştır.

* Virüsle ilgili sosyal medyada manipülatif haber paylaşan 737 kişi, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza rencide edici davranışlarla ilgili 8 kişi, karantina tedbirine aykırı davranma eylemiyle ilgili olarak 207 kişi, stokçuluk, karaborsacılık gibi ticari hayata karşı suçlar kapsamında da 145 kişiye soruşturma açıldı.