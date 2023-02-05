3 Büyüklerin Finans Liginde Lider Kim?

Geçen hafta halka açık spor kulüplerimizin 01.06.2022-30.11.2022 dönemine ait 6 aylık finansal tabloları ve denetim raporları KAP’ta yayınlandı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın 30 Kasım 2022’de Sona Eren Bilanço Dönemine İlişkin Değerlendirme

Sermaye Piyasası Kuruluna tabi halka açık futbol kulüplerimizden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 2022 ve 2023 sezonunu kapsayan ilk 6 aylık finansal tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platfotmu (KAP)’ta açıkladılar.

Süper Lig’de mücadele eden 4 büyük takım Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un 2022-2023 sezonunda sahadaki performansları her ne kadar iyi gitse de, bu kulüplerin gündemlerinde geleceklerini belirleyecek olan finansal performansları her zaman belirleyici olacak.

KAP’ta açıklanan 6 aylık Finansal Tablolara ilişkin halka açık futbol kulüplerimizden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 2022 ve 2023 sezonunu kapsayan notlarımızı aktaralım;

- 30 Kasım 2022 tarihli mali tablolara göre; hasılat ve satış geliri en fazla olan kulüp Fenerbahçe A.Ş., Beşiktaş A.Ş. ikinci, Galatasaray A.Ş. de bu tarihli mali tablolarına göre 592.384.752 milyon TL ile üçüncü sırada yer alıyor.

- Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın açıklanan finansal tablolarına göre en çok dikkat çeken husus bilançoların kaynaklar (pasif) kısmında duran ve borç olarak görülen kısım.

- Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın açıklanan finansal tablolarına göre, 3 büyüklerin Bankalar Birliği Konsorsiyumları ile yapmış oldukları yeniden yapılandırma anlaşmalarının sonuçları ve etkilerini finansal tablolarda ve raporlarda net olarak görmek mümkün.

- Bankalar Birliği Konsorsiyumu ile spor kulüplerinin yaptıkları yapılandırma anlaşmalarının bu spor kulüplerinin finansal tablolarında pozitif etki yaratma ve nakit akışı sağlama katkısı verdikleri çok açık ortada.

- Ancak 3 büyük spor kulübünde asıl sıkıntı gelir tarafında sürekliliği olmayan ve yeterli gelir yaratamamanın verdiği negatif tablo.

- 2022-2023 sezonun 30 Kasım 2022’de biten 6 aylık finansal tablolara baktığımızda; Fenerbahçe A.Ş. brüt kar açıklarken, Galatasaray A.Ş’nin 6 aylık dönem zararı 254.376.355 TL, Beşiktaş A.Ş.’de yine 72 milyon TL dönem zararı açıklamış durumda.

Öz kaynaklar Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’da Negatif Bakiye veriyor

Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi halka açık olan spor kulüplerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği ve açıklanan denetim raporlarına göre 3 büyük spor kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’da raporların görüş kısmında belirtilen borca batıklık uyarısı dikkat çekiyor.

Bilançoların pasif kısmında yer alan özkaynaklar halka açık olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’da negatif bakiye veriyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP)’ta açıklanan 30.11.2022 tarihli mali tablolara göre; Beşiktaş A.Ş. öz sermaye toplamı –2,485 milyon TL,

Galatasaray A.Ş. öz sermaye toplamı –1,390 milyon TL, Fenerbahçe A.Ş. öz sermaye toplamı ise -1,045 milyon TL,

Öz sermaye tarafında ise en yüksek negatif sermaye 30.11.2022 itibariyle Beşiktaş A.Ş’ de.

Beşiktaş yaklaşık olarak Fenerbahçe ve Galatasaray’ın negative öz sermayelerinin toplamına eşit bir öz sermaye eksisiyle karşı karşıya kaldığını belirtelim. 30.11.2022 tarihinde açıklanan finansal tablolar tüm kulüplerin kardan zarara geçmiş olduklarına işaret ediyor. Esas faaliyet zararının önceki dönemle karşılaştırıldığında Galatasaray A.Ş’ de %329 artış gösterdiği, Beşiktaş A.Ş’ de %2 azalmış olduğunu belirtelim.

Her 3 spor kulübü içinde şunları ilave edelim; negatif bir öz sermayeye sahip olan bir spor kulübünde nakti sermaye artışının yapılması ve bilançolarda yer alan varlık kalemlerini (futbolcu lisans bedelleri ve gelecek aylar ve gelecek yıllara ait sponsorluk gelirleri, isim hakları, reklam gelirleri vs) değerlemesini yaptırılması gerektiğini hatırlatalım.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın 30 Kasım 2022 itibariyle Finansal Borçları

Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi halka açık olan spor kulüplerinin Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderdiği ve açıklanan bilançolarına göre, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’da 30.11.2022 itibariyle borç durumu aşağıdaki şekilde.

-Fenerbahçe A.Ş. 3,570 milyon TL,

-Beşiktaş A.Ş. 3,231 milyon TL,

-Galatasaray A.Ş. ise 2,648 milyon TL.

Açıklanan mali tablolara göre net finansal borçları en fazla olan kulüp Fenerbahçe A.Ş. olarak dikkat çekiyor.

Galatasaray A.Ş.’de Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülüklerde Önemli Hususlar

Galatasaray A.Ş.’nin 30.11.2022 tarihli KAP’ta açıklanan hususlarını incelediğimizde, Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülüklerde kısmında şöyle bir not dikkatimizi çekiyor;

“Eski bir profesyonel antrenör ve 4 (dört) yardımcısının, sözleşmelerinin haksız şekilde feshedildiği iddiasıyla FIFA nezdinde açtıkları dava neticesinde FIFA, toplamda 2.634 milyon Avro’nun, ilgili vadelerden itibaren işleyecek olan yıllık %5 faiz ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar Galatasaray Sportif tarafından CAS nezdinde temyiz edilmiş olup, CAS nezdinde yargılama devam etmektedir.”

Ayrıca kulüpler bilançolarının dipnotlarında işletmelerinin sürekliliği üzerindeki şüpheleri giderek projelerinin ve planlarını da açıklamak durumunda kalıyorlar.

Örneğin Galatasaray A.Ş, borç yapılandırma anlaşması sonrasında kullanılan nakit kredi ile nakit akışını düzenlemeye başladığını belirtirken, vergi borcu yapılandırması beklediğini, 2022/2023 sezonunda loca ve kombine gelirlerinde ciddi artış beklediğini, yine GS Mağazacılık ve GS Store’dan ilave gelir beklediğini ifade ederek önümüzdeki sezonda stadyum isim hakkı ve yeni sponsorluk anlaşmaları çerçevesinde önemli bir gelir artışı ve nakit girişi projeksiyonuna sahip olduğunu belirtiyor.

Magaza Geliri ve Hasılatta Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray’ın Finansal Durumu

Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi halka açık olan spor kulüplerinin Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderdiği ve açıklanan bilançolarına göre, mağaza gelirlerinde 30 Kasım 2022 itibariyle durum aşağıdaki şekilde:

- Fenerbahçe A.Ş. 341 milyon TL,

- Galatasaray A.Ş. 256 milyon TL,

- Beşiktaş A.Ş. 192 milyon TL,

Buna göre mağaza geliri ve hasılat ile gelir yaratma kısmında en yüksek gelire sahip olan spor kulübü Fenerbahçe A.Ş ilk sırada yer alıyor.

Son 1 yılın satış hasılatı baz alındığında, satış hasılatı artışının;

Galatasaray A.Ş.’nin % 3,

Beşiktaş A.Ş.’nin % 15,

Fenerbahçe A.Ş’nin %45 artış gösterdiğini belirtelim.

Sonuç

2022-2023 Süper Lig Futbol Sezonu gerek finansal ve mali açıdan gerekse sprortif başarı açısından oldukça önemli bir sezon. Yukarıda yer verdiğimiz Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’ta açıklanan finansal tablo verilerine bakıldığında, tüm spor kulüpleri için istikrarlı ve kayda değer artış gösteren gelir ve hasılat kalemlerinin yaratılması en önemli unsur.

Sportif başarı ile alınabilecek lig şampiyonluğu ve Avrupa kupalarında elde edilebilecek sportif başarılar ile elde edilecek gelirler spor kulüplerinin hem hasılat ve gelir kalemlerinde artışa hemde yeni sponsorluk anlaşmaları ile gelir yaratmalarına neden olacak bu da doğrudan finansal tablolarına olumlu olarak yansıması oldukça mümkün.