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29 Ekim töreninde 10 büyükelçi yer almadı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yılı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen tebrik töreninde, Osman Kavala çağrısıyla gündeme gelen 10 büyükelçi yer almadı.

Güncel 29.10.2021, 21:42
29 Ekim töreninde 10 büyükelçi yer almadı

Geçtiğimiz günlerde tutuklu Osman Kavala'nın serbest kalması yönünde çağrıda bulunan 10 büyükelçi, Türkiye ve dünya basınının gündemine oturmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, skandal çağrı sonrası büyükelçilerin "istenmeyen kişi" ilan edilmeleri yönünde Dışişleri Bakanlığı'na talimat vermişti.

Talimzat üzerine geri adım atan büyükelçiler, Viyana Sözleşmesi'ne uyacaklarını belirtmiş, bu durum Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılanmıştı.

Bugün yurdun dört bir yanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sürerken, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de tören düzenlendi.

10 büyükelçiye davetiye verilmedi 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende tebrikleri kabul etti.

Törene ise 'Kavala' çağrısı yapan ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçileri davet edilmedi.

Erdoğan, törende ilk olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri ile yabancı misyon temsilcilerini kabul etti.

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