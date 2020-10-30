29 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte büyük ikramiye miktarı…
Süper Loto'nun 29 Ekim tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango'nun bu akşam canlı yayında düzenlediği çekilişte büyük ikramiye tutarı 34 milyon 346 bin TL olarak belirlendi.
Haftada üç gün düzenlenen Süper Loto’nun bu akşam 39. çekilişi gerçekleştirildi. Bir süredir devreden ve ikramiyesi gittikçe katlanan Süper Loto’da şanslı 6 rakam ise 14-33-40-48-49-60 oldu.
SÜPER LOTO SONUÇLARI
Süper Loto’nun 29 Ekim 2020 tarihli 39. çekiliş sonuçları: 14-33-40-48-49-60
SÜPER LOTO’DA DEV İKRAMİYE
Milli Piyango tarafından çekilişten hemen önce açıklanan Süper Loto büyük ikramiyesi bu akşam 34 milyon 346 bin 612 TL olarak belirlendi.
SÜPER LOTO’DA İKRAMİYELER 6 KATEGORİYE AYRILIYOR
a) Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;
b) İkinci kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;
c) Üçüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlarıdır;
d) Dördüncü kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;
e) Beşinci kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Dağılım oranı, toplam cironun %55’ine eşittir.
İkramiye havuzu aşağıdaki yüzdelere bölünmüştür:
a) İkramiye havuzunun %42’si birinci kategori kazananlarına;
b) İkramiye havuzunun %9’u ikinci kategori kazananlarına;
c) İkramiye havuzunun %14’ü üçüncü kategori kazananlarına;
d) İkramiye havuzunun %17’si dördüncü kategori kazananlarına;
e) İkramiye havuzunun %18’i beşinci kategori kazananlarına;
İkramiye Dağıtım Oranı, Türkiye Varlık Fonu’nunu bilgilendirerek, Sisal Şans tarafından hedeflenen ikramiye onanın tutturulabilmesi amacıyla düşürülebilir veya maksimum %70’e kadar arttırılabilir. İkramiye havuzunun kazanan kategorilere dağılımı uygun şekilde düzenlenir.
ŞANS OYUNLARI HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?
Milli Piyango'nun yenilenen sistemleriyle birlikte şans oyunlarının oynandığı günlerde de güncelleme yapıldı. Buna göre,
-Pazartesi günleri, On Numara ve Çılgın Sayısal Loto çekilişi,
-Salı günleri, Süper Loto çekilişi,
-Çarşamba günleri, Şans Topu, Çılgın Sayısal Loto,
-Perşembe günleri, Süper Loto,
-Cuma günleri, On Numara,
-Cumartesi günleri, Çılgın Sayısal Loto,
-Pazar günleri, Şans Topu ve Süper Loto çekilişleri düzenleniyor.
|İmsak
|06:00
|Güneş
|07:26
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:42
|Akşam
|18:10
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Çaykur Rizespor
|6
|8
|6. Kasımpaşa
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Erzurumspor
|5
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Gaziantep FK
|6
|7
|14. Sivasspor
|5
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|6
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Tottenham
|6
|11
|6. Leeds United
|6
|10
|7. Southampton
|6
|10
|8. Crystal Palace
|6
|10
|9. Wolverhampton
|6
|10
|10. Chelsea
|6
|9
|11. Arsenal
|6
|9
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|5
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Huesca
|7
|5
|19. Levante
|6
|4
|20. Real Valladolid
|7
|3