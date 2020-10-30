29 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte büyük ikramiye miktarı…

Haftada üç gün düzenlenen Süper Loto’nun bu akşam 39. çekilişi gerçekleştirildi. Bir süredir devreden ve ikramiyesi gittikçe katlanan Süper Loto’da şanslı 6 rakam ise 14-33-40-48-49-60 oldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto’nun 29 Ekim 2020 tarihli 39. çekiliş sonuçları: 14-33-40-48-49-60

SÜPER LOTO’DA DEV İKRAMİYE

Milli Piyango tarafından çekilişten hemen önce açıklanan Süper Loto büyük ikramiyesi bu akşam 34 milyon 346 bin 612 TL olarak belirlendi.

SÜPER LOTO’DA İKRAMİYELER 6 KATEGORİYE AYRILIYOR

a) Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

b) İkinci kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

c) Üçüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlarıdır;

d) Dördüncü kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

e) Beşinci kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Dağılım oranı, toplam cironun %55’ine eşittir.

İkramiye havuzu aşağıdaki yüzdelere bölünmüştür:

a) İkramiye havuzunun %42’si birinci kategori kazananlarına;

b) İkramiye havuzunun %9’u ikinci kategori kazananlarına;

c) İkramiye havuzunun %14’ü üçüncü kategori kazananlarına;

d) İkramiye havuzunun %17’si dördüncü kategori kazananlarına;

e) İkramiye havuzunun %18’i beşinci kategori kazananlarına;

İkramiye Dağıtım Oranı, Türkiye Varlık Fonu’nunu bilgilendirerek, Sisal Şans tarafından hedeflenen ikramiye onanın tutturulabilmesi amacıyla düşürülebilir veya maksimum %70’e kadar arttırılabilir. İkramiye havuzunun kazanan kategorilere dağılımı uygun şekilde düzenlenir.

ŞANS OYUNLARI HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango'nun yenilenen sistemleriyle birlikte şans oyunlarının oynandığı günlerde de güncelleme yapıldı. Buna göre,

-Pazartesi günleri, On Numara ve Çılgın Sayısal Loto çekilişi,

-Salı günleri, Süper Loto çekilişi,

-Çarşamba günleri, Şans Topu, Çılgın Sayısal Loto,

-Perşembe günleri, Süper Loto,

-Cuma günleri, On Numara,

-Cumartesi günleri, Çılgın Sayısal Loto,

-Pazar günleri, Şans Topu ve Süper Loto çekilişleri düzenleniyor.