29 Ekim Haftası Ortalama 4 Gün Tatil Yapılacak

Türkiye’nin Lider Seyahat Sitesi Enuygun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası verilerini açıkladı. Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cuma gününe denk geliyor. Henüz kış gelmeden son bir tatil yapmak isteyenler de yarım gün resmi tatil olan 28 Ekim Perşembe günü izin alarak 4 gün dinlenme fırsatını yakalıyor.29 Ekim haftasında en çok otel rezervasyonu yapılan iller sırasıyla İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir, Bodrum, Eskişehir ve Nevşehir oldu. Araştırmaya göre tatilciler iki kişilik tatili tercih ederken, en fazla 3 günlük otel rezervasyonu yaptırdı. En fazla otel rezervasyonu yaptıran kişilerin yaş aralığı 20-33 arasında değişti. Enuygun’un yaptığı analizine göre, 29 Ekim haftası en ucuz gecelik konaklama 85 TL, en pahalı konaklama ise 2.930 TL oldu.

27 – 31 Ekim tarihleri arasında uçak yolculuğunu tercih edenlerin %44’ü 28 Ekim, otobüsü tercih edenlerin %33’ü 27 Ekim için bilet satın aldı. Uçak bileti için en çok tercih edilen destinasyonlar İstanbul, İzmir, Antalya, Adana ve Ankara, otobüs bileti için ise Ankara, İzmir, Adana, İstanbul, Antalya, Kayseri ve Mersin oldu. Hem otobüs hem de uçak bileti satın alan tatilciler, tek kişi seyahat etmeyi ve dönüş için ise 31 Ekim tarihini tercih etti. Analize göre 27 – 31 Ekim tarihleri arasında en pahalı uçak bileti 24.618 TL (1 kişi) ile İstanbul – Mexico City’e aitti. En ucuz uçak bileti 236 TL (İzmir-Antalya), en ucuz otobüs bileti ise 20 TL (Bilecik-Bozüyük).