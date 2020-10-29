29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları!

YAŞASIN CUMHURİYET

Coşkunuz, sevinçliyiz.

Ayrı, gayrı değiliz,

Bütün Türkler hep biriz,

Yaşasın cumhuriyet.

Dünyaya şeref saldık,

Nice ülkeler aldık,

Alnı lekesiz kaldık,

Yaşasın cumhuriyet.

Atatürk kalbimizde,

Yürürüz her gün biz de

Onun çizdiği izde,

Yaşasın cumhuriyet.

Türk, askerdir doğuştan;

Hoşlanırız boğuştan,

Bize anadır vatan,

Yaşasın cumhuriyet...

Yaşasın vatan ana,

Bağlıyız candan ona,

Ne mutlu Türk olana,

Yaşasın cumhuriyet.

CUMHURİYET

Gönül verdik,

Sana erdik.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Herkes sever,

Seni över.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Canımızdasın, Kanımızdasın.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

B. Kemal ÇAĞLAR

CUMHURİYET BAYRAMI

Gündüz herkes neşeli,

Şenlik olur akşamı.

Bayramların güzeli,

Cumhuriyet Bayramı.

Her bayramla bir tutmam,

Bu bayram, büyük bayram.

Yurtta üç gece, üç gün,

Eğlence var, şenlik var.

Işıklar yanar bütün

Dalgalanır bayraklar.

Her bayramla bir tutmam,

Bu bayram, büyük bayram

Necdet Rüştü EFE

29 EKİM

En güzel günümüzdür,

Demokrasi ürünüdür,

Atatürk'ün eseridir,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi,

Vatanımın neşesi,

Kucaklıyor herkesi,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,

Türk'ün sesi duyuldu,

Törenlerle kutlandı,

Yirmi Dokuz Ekimler.

AKDENİZ’E DOĞRU

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,

Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…

Sakarya’dan su içtik o çelik süngülerle,

Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

“Hedef Akdeniz, asker!” diyen parmağa koştuk…

Zafer bahçelerinden gül koparmağa koştuk…

Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,

Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.

Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa

Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.

Sakarya’dan su içtik o çelik süngülerle,

Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,

Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti...

CUMHURİYET

Kan akıttık, can verdik;öyle kavuştuk sana,

Adın bile mutluluk veriyor insana.

Seviyoruz seni biz canımızdan ileri,

Atamıza söz verdik, dönmeyeceğiz geri!

Eğer birgün uğruna gerekirse canımız,

Damarımızda saklı senin için kanımız.

Yaşamak için ölmek davasıdır hürriyet,

Yüzbinlerce şehidin adıdır Cumhuriyet!

29 EKİM

Cumhuriyet Bayramı

Geldi bize ne mutlu!

Bayraklarla donattık,

Güzel okulumuzu.

Sokaklarda, evlerde,

Al bayrak dalgalanır.

Onun o al rengini,

Bütün bir dünya tanır.

Karşılarız neşeyle,

Çünkü bu günde erdik

Büyük Cumhuriyete.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Yürüyün arkadaşlar,

Hep ileri koşalım.

Bugün bayramımız var.

Gelin bayramlaşalım.

Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek karekterli koruyucular İster. Bu duygularla Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

CUMHURİYET’E

Bağımsızlık, hürriyet,

Sendedir Cumhuriyet.

Kutluyoruz tüm millet,

Varol sen Cumhuriyet.

Seninle mutlu vatan

Uğrunda dökeriz kan,

Armağansın Ata’dan,

Varol sen Cumhuriyet.

Ulusumu yücelttin,

Uygarlığa yönelttin,

Yurdumu cennet ettin,

Varol sen Cumhuriyet.

Albayrağıma sarıl,

Aydınlat ışıl ışıl,

Kutlasın binlerce yıl,

Varol sen Cumhuriyet.

Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.

Cumhuriyetsiz bir toplum, yarınsız bir gündür. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun.

CUMHURİYET

Ay yıldızlı al bayraklar,

Her yanda dalgalanıyor.

Süslendi evler, sokaklar.

Renk renk ışıklar yanıyor.

Yıllardan önce bugün,

Cumhuriyet kurdu millet,

Bize büyük Atatürk’ün,

Armağanı CUMHURİYET.

En birinci vazifemiz,

Onun yolunda yürümek.

Canımız gibi koruruz,

CUMHURİYET Türklük demek.

Sevinçle, sağlıkla geçsin,

Sabahımız, akşamımız,

Kutlu olsun hepimize,

CUMHURİYET bayramımız.

Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…

Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. yıl dönümü heyecanını ve gururunu yaşamaktayız.