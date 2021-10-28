29 Ekim 2021'de Cuma hutbesinin konusu nedir?

Mübarek Cuma namazının bir parçası olan Cuma hutbeleri her hafta okunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan hutbelerin konusu eğitici ve öğretici oluyor. Peki, 29 Ekim 2021 Cuma hutbesi konusu nedir? Cuma hutbesi ne zaman yayınlanacak? İşte konuya dair detaylar...

29 EKİM 2021 CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

29 Ekim 2021 Cuma hutbesi henüz yayınlanmadı. Cuma hutbesi yayınlanınca haberimizin içerisine eklenecektir.

CUMA HUTBESİ NEDİR?

Cuma hutbesi, cuma namazının kılınmaya başlandığı günden bu yana namazın son kısmı olarak okunan derslerdir. Cuma namazının bir parçasıdır. Hutbenin sonunda imam tarafından Nahl Suresi'nin 90. Ayeti okunur. Cuma hutbeleri 1973 yılından 2006 yılına kadar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından merkezden yayınlanmıştır.