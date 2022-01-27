banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
HES kodları için yeni karar!
HES kodları için yeni karar!
Vali Yerlikaya açıkladı: ''Yasak devam ediyor''
Vali Yerlikaya açıkladı: ''Yasak devam ediyor''
Memur ve emeklilerin zam farkları hesaplarda!
Memur ve emeklilerin zam farkları hesaplarda!
Kar İstanbul'a geri dönüyor!
Kar İstanbul'a geri dönüyor!

28 OCAK VERİ KORUMA GÜNÜ: KİŞİSEL VERİLERİ KORUMAK İÇİN NE YAPMALI?

Her yıl 28 Ocak Veri Koruma Günü’nde hem tüketicileri hem de kuruluşları veri gizliliğinin önemi konusunda eğitmek ve kişisel bilgileri korumanın yollarını tanıtmak adına çeşitli çalışmalar yapılıyor. Siberasist Genel Müdürü Serap Günal da kişisel verilerin güvende tutulabilmesi için kurumlara ve bireylere tavsiyelerde bulunuyor.

Güncel 27.01.2022, 10:28
28 OCAK VERİ KORUMA GÜNÜ: KİŞİSEL VERİLERİ KORUMAK İÇİN NE YAPMALI?

Kişisel verilerin korunması özellikle son yıllarda artan siber saldırılar, yaşanan veri ihlalleri veya sızıntılarla hem kullanıcıların hem de şirketlerin en önem verdiği konu haline geldi. İki tarafı da endişeye sürükleyen kişisel verilerin korunması konusunda birçok ülkede GDPR ve KVKK gibi katı düzenlemeler ve kanunlar yürürlüğe girdi. Verilerin önemi, gizliliği ve korunması adına farkındalık yaratmak için dünyanın birçok yerinde kutlanan 28 Ocak Veri Koruma Günü’ne dikkat çeken Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, veri güvenliği konusunda hem şirketlerin hem de bireylerin dikkat etmesi gereken önemli tavsiyeleri paylaşıyor.

“Kişisel Verilerinizin Güvenliğini Başkalarının Eline Bırakmayın!”

Kişisel verilerin korunması adına bireylerin de kurumların da dikkat etmesi gereken birçok husus bulunuyor. Her geçen gün daha çok dijitalleşen dünyada her gün yeni bir veri ihlali yaşanıyor ve bu durum hem maddi hem manevi birçok zarara yol açabiliyor. Paylaşılan kişisel verilerin nasıl işlendiğini veya saklandığını hala bilmeyen bir hayli kullanıcı olduğuna dikkat çeken Serap Günal, kişilerin verilerinin peşine düşmeleri ve her daim takipte olmaları gerektiğinin altını çiziyor. KVKK ile bireylerin kişisel verileri üzerinde ciddi haklara sahip olduklarını ve bu hakları hakkında farkındalık kazanmaları gerektiğini hatırlatan Günal, Veri Koruma Günü’nde hem kişisel verilerin güvenliği konusuna dikkat çekiyor hem de göz önünde bulundurulması gereken tavsiyelerde bulunuyor.

1. Neyin kişisel veri olarak kabul edildiğini bilin. Ad soyad, adres, doğum tarihi, doğum yeri, kızlık soyadı, kimlik, pasaport veya ehliyet numarası gibi bilgiler kişisel bilgi olarak kabul edilir. Bu bilgiler internet ortamında paylaşıldığı zaman kişisel veriye dönüşür ve tedbirsizce paylaşılan bu verilerin güvenliğinin takibi yapılmadığı zaman kişilerin veya şirketlerin başına büyük sorunlar açabilir. Bu nedenle kişisel veri olarak sayılabilecek bilgilerinizi paylaşırken dikkatli olmalısınız ve güvenliğinizi sağlayabilmek için yalnızca gerekli olduğu zaman ve güvenilir alıcılarla paylaşmalısınız.

2. Sosyal medyada paylaştıklarınıza dikkat edin. Gündelik hayatınızın her anını sosyal medyada paylaşmak cazip geliyor olabilir ancak burada paylaşılan her kişisel bilgi siber saldırganların elinde bir koz oluşturuyor. Doğum tarihi, kimlik bilgileri, adres bilgileri gibi önemli kişisel bilgilerinizi sosyal medyada paylaşma konusunda daha hassas davranmalısınız. Ayrıca özel bilgilerinizi korumak için sosyal medya hesaplarınızın profillerindeki “Hakkımda” bölümünden paylaşılan bilgilerinizi de kontrol etmeli ve herkese açık olan bölümü düzenlemelisiniz.

3. Mutlaka bir VPN kullanın. Özellikle ortak kullanımlı bir Wi-Fi ağına katılırken mutlaka bir VPN kullanmalısınız. VPN, herkese açık bir bağlantıdan özel bir ağ oluşturur ve IP adresinizi maskeler, böylece genel Wi-Fi kullanırken hackerlerin çevrimiçi gizliliğinizi ihlal etmesi ve kişisel bilgilerinize erişmesi zorlaşır.

4. Kimlik avı girişimlerine kanmayın. Gün geçtikçe fark etmesi zorlaşan kimlik avı e-postaları, 2022’de de hem şirketlere hem de bireysel kullanıcılara yönelik en önemli tehditlerden biri haline geliyor. Siber suçlular, kimlik avı e-postalarıyla verilerinizi çalmak için şüpheli bir bağlantıya tıklamanızı, cihazınıza kötü amaçlı yazılım yüklemenizi veya kötü amaçlı bir dosya indirmenizi isteyebilir. Bu nedenle, kimden geldiği bilinmeyen şüpheli e-postaları açmamalısınız.

5. Şifrelerinizin güçlü olduğundan emin olun ve kimseyle paylaşmayın. İnternette kullandığınız tüm şifrelerinizin güvenliğini sağlamak, siber güvenliğinizi sağlamanın en önemli adımlarından biridir. Tüm hesaplarınızda aynı şifreyi kullanmamaya özen gösterin, şifrelerinizi en az bir büyük harf, bir küçük harf, sayı veya özel karakter içerecek şekilde koyun ve kimseyle paylaşmayın. Şifreleriniz ne kadar karmaşık olursa hesaplarınız ve kişisel verileriniz o kadar güvende olur. Eğer farklı şifreler oluşturmakta zorlanıyorsanız, bir şifre oluşturma uygulamasından yardım alın.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11