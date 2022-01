28 OCAK VERİ KORUMA GÜNÜ: KİŞİSEL VERİLERİ KORUMAK İÇİN NE YAPMALI?

Kişisel verilerin korunması özellikle son yıllarda artan siber saldırılar, yaşanan veri ihlalleri veya sızıntılarla hem kullanıcıların hem de şirketlerin en önem verdiği konu haline geldi. İki tarafı da endişeye sürükleyen kişisel verilerin korunması konusunda birçok ülkede GDPR ve KVKK gibi katı düzenlemeler ve kanunlar yürürlüğe girdi. Verilerin önemi, gizliliği ve korunması adına farkındalık yaratmak için dünyanın birçok yerinde kutlanan 28 Ocak Veri Koruma Günü’ne dikkat çeken Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, veri güvenliği konusunda hem şirketlerin hem de bireylerin dikkat etmesi gereken önemli tavsiyeleri paylaşıyor.

“Kişisel Verilerinizin Güvenliğini Başkalarının Eline Bırakmayın!”

Kişisel verilerin korunması adına bireylerin de kurumların da dikkat etmesi gereken birçok husus bulunuyor. Her geçen gün daha çok dijitalleşen dünyada her gün yeni bir veri ihlali yaşanıyor ve bu durum hem maddi hem manevi birçok zarara yol açabiliyor. Paylaşılan kişisel verilerin nasıl işlendiğini veya saklandığını hala bilmeyen bir hayli kullanıcı olduğuna dikkat çeken Serap Günal, kişilerin verilerinin peşine düşmeleri ve her daim takipte olmaları gerektiğinin altını çiziyor. KVKK ile bireylerin kişisel verileri üzerinde ciddi haklara sahip olduklarını ve bu hakları hakkında farkındalık kazanmaları gerektiğini hatırlatan Günal, Veri Koruma Günü’nde hem kişisel verilerin güvenliği konusuna dikkat çekiyor hem de göz önünde bulundurulması gereken tavsiyelerde bulunuyor.

1. Neyin kişisel veri olarak kabul edildiğini bilin. Ad soyad, adres, doğum tarihi, doğum yeri, kızlık soyadı, kimlik, pasaport veya ehliyet numarası gibi bilgiler kişisel bilgi olarak kabul edilir. Bu bilgiler internet ortamında paylaşıldığı zaman kişisel veriye dönüşür ve tedbirsizce paylaşılan bu verilerin güvenliğinin takibi yapılmadığı zaman kişilerin veya şirketlerin başına büyük sorunlar açabilir. Bu nedenle kişisel veri olarak sayılabilecek bilgilerinizi paylaşırken dikkatli olmalısınız ve güvenliğinizi sağlayabilmek için yalnızca gerekli olduğu zaman ve güvenilir alıcılarla paylaşmalısınız.

2. Sosyal medyada paylaştıklarınıza dikkat edin. Gündelik hayatınızın her anını sosyal medyada paylaşmak cazip geliyor olabilir ancak burada paylaşılan her kişisel bilgi siber saldırganların elinde bir koz oluşturuyor. Doğum tarihi, kimlik bilgileri, adres bilgileri gibi önemli kişisel bilgilerinizi sosyal medyada paylaşma konusunda daha hassas davranmalısınız. Ayrıca özel bilgilerinizi korumak için sosyal medya hesaplarınızın profillerindeki “Hakkımda” bölümünden paylaşılan bilgilerinizi de kontrol etmeli ve herkese açık olan bölümü düzenlemelisiniz.

3. Mutlaka bir VPN kullanın. Özellikle ortak kullanımlı bir Wi-Fi ağına katılırken mutlaka bir VPN kullanmalısınız. VPN, herkese açık bir bağlantıdan özel bir ağ oluşturur ve IP adresinizi maskeler, böylece genel Wi-Fi kullanırken hackerlerin çevrimiçi gizliliğinizi ihlal etmesi ve kişisel bilgilerinize erişmesi zorlaşır.

4. Kimlik avı girişimlerine kanmayın. Gün geçtikçe fark etmesi zorlaşan kimlik avı e-postaları, 2022’de de hem şirketlere hem de bireysel kullanıcılara yönelik en önemli tehditlerden biri haline geliyor. Siber suçlular, kimlik avı e-postalarıyla verilerinizi çalmak için şüpheli bir bağlantıya tıklamanızı, cihazınıza kötü amaçlı yazılım yüklemenizi veya kötü amaçlı bir dosya indirmenizi isteyebilir. Bu nedenle, kimden geldiği bilinmeyen şüpheli e-postaları açmamalısınız.

5. Şifrelerinizin güçlü olduğundan emin olun ve kimseyle paylaşmayın. İnternette kullandığınız tüm şifrelerinizin güvenliğini sağlamak, siber güvenliğinizi sağlamanın en önemli adımlarından biridir. Tüm hesaplarınızda aynı şifreyi kullanmamaya özen gösterin, şifrelerinizi en az bir büyük harf, bir küçük harf, sayı veya özel karakter içerecek şekilde koyun ve kimseyle paylaşmayın. Şifreleriniz ne kadar karmaşık olursa hesaplarınız ve kişisel verileriniz o kadar güvende olur. Eğer farklı şifreler oluşturmakta zorlanıyorsanız, bir şifre oluşturma uygulamasından yardım alın.