28 Eylül 2020 reyting sonuçları

İşte 28 Eylül 2020 Pazartesi gününe ait Reyting sonuçları: Total'de ve AB grubu izleyicide, TRT'nin yeni bombası, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi ilk bölümüyle müthiş bir başarı sergileyerek Reyting listesinin zirvesinde yer aldı. Totalde ikinci sırada Çukur, üçüncü sırada Masterchef Türkiye yer aldı. AB'de ikinci sırada Masterchef Türkiye yer aldı, Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber ise üçüncü oldu.



