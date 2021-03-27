27 Mart akşam ezanı saat kaçta okunuyor?

Oruç tutan vatandaşlar akşam ezanı saat kaçta okunuyor? sorusuna yanıt arıyor. İslam'ın 5 temel şartından biri olan oruç tutmak, Berat Kandili'nde yapılan ibadetler arasında yer alıyor. İşte, ezan saatleri...

27 MART AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

27 Mart Cumartesi günü İstanbul'da imsak 05:21'de, güneş ise 06:49'da doğacak. İstanbul'da akşam ezanı ise 19:30'da okunacak. Yine 27 Mart 2021 Cumartesi günü Ankara'da 05:09'da imsak olacak; güneş ise 06:34'te doğacak. Ankara'da akşam ezanı ise 19:14'te okunacak. İzmir'de de 05:35'te imsak vakti girecek. Güneş saat 06:57'de doğacak. İzmir'de akşam ezanı ise 19:36'da okunacak.

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Akşam namazı nasıl kılınır sorusu kadınlar ve erkekler için farklı farklı araştırılmaktadır. Bunun cevabı ise, akşam namazı kılınışının hem kadınlar hem de erkekler için aynı olmasıdır. Akşam namazı, akşam ezanı okunduktan sonra herkes için aynı şekilde 5 rekat olarak kılınılmaktadır. Bu namazı da diğer namazlar gibi camiide kılmak en faziletlisidir. Ama diğer tüm namazlar gibi evlerde ve mescit gibi yerlerde de kılınabilmektedir.

AKŞAM NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

Akşam namazı kaç rekat kılınır sorusunun cevabı da diğer namazlar gibi farklı olacaktır. İslamiyet'te farz olan her namazın rekat sayısı farklıdır. Akşam namazı ise toplam 5 rekat olarak kılınır. Bu rekatlar; 3 rekat farz ve 2 rekat da sünnet olarak buyurulmaktadır. Bu namazda öncelikle 3 rekat farz kılınır, daha sonra da kalan 2 rekat sünnet kılınır.

Akşam namazı nasıl kılınır sorusunu ve rekatlarını detaylı olarak anlatmak gerekirse:

Akşam Namazının 3 Rekat Farzının Kılınışı:

1. Rekatının Kılınışı:

Rekata öncelikle niyet edilerek başlanır: "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü Akşam namazının Üç rekat farzını kılmaya"

İftitah Tekbiri getirilir. İki elin avuçları baş parmaklar kulak memesine değecek şekilde açılır ve "Allah'u Ekber" denir.

İlk olarak "Sübhaneke" okunur.

Euzü-besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim"

"Fatiha Suresi" okunur.

Zamm-ı sure yani Kur'an-ı Kerim'den en az 3 ayet olacak şekilde bir sure okunur.

Allah'u Ekber diyerek Rüku'ya gidilir ve 3 defa"Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Son olarak Secde edilir, doğrulur ve tekrar Secde edilir. Secdede 3 kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Tekrar Allah'u Ekber denir ve bir sonraki rekat için ayağa kalkılır.

2. Farz Rekatının Kılınışı:

Öncelikle ayağa kalkılır ve Kıyam'a durulur.

Besmele çekilir: Bismillahirrahmanirrahim

"Fatiha Suresi" okunur.

Zamm-ı Sure okunur: Kur'an-ı Kerim'den en az 3 ayet

"Allah'u Ekber" denir ve Rüku'ya gidilir. 3 defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Rüku'dan doğrulunur ve "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" diyerek Secde'ye gidilir. Secde sırasında 3 defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Tekrar "Allah'u Ekber" diyerek doğrulur, oturulur ve tekrar "Allah'u Ekber" diyerek Secde'ye gidilir. Secde'de yine 3 defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" diyerek oturulur. Otururken "Ettahiyyatu" okunur: Ettehiyyâtu lillâhi ve's-salevâtu ve't-tayyibâtu esselâmu 'aleyke eyyuhe'n-nebiyyu ve rahmetullâhi ve berakâtuhû esselâmu 'aleynâ ve 'alâ 'ıbâdillâhi's-salihîn. Eşhedu en lâ ilâhe illallâh ve eşhedu enne Muhammeden 'abduhû ve rasûluh.

Son olarak tekrar "Allah'u Ekber" denir ve 3. farz rekatı kılınmak için ayağa kalkılır.

3. Farz Rekatının Kılınışı:

Ayağa kalkarak Kıyam'a durulur ve besmele çekilir. "Bismillahirrahmanirrahim"

Fatiha Suresi okunur.

"Allah'u Ekber" diyerek Rüku'ya gidilir ve Rüku'da 3 defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir. Rüku'dan doğrulduktan sonra "Semi Allahulimen Hamide Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" diyerek Secde'ye gidilir. Secdedeyken 3 defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeden doğrulunur. Doğrulduktan sonra oturulur ve yine "Allah'u Ekber" diyerek Secde'ye gidilir. Secdede tekrar "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve tekrar oturulur. Oturulduğu sırada Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

Önce sağa sonra da sola "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek selam verilir.

En son "Allahümme entesselamü ve minkes selam tebarekte yazel celali vel ikram" diyerek farz rekatları sonlandırılır ve Sünnet rekatlarına geçmek için ayağa kalkılır.

1. Sünnet Rekatının Kılınışı:

İlk önce niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için Akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya"

"Allah'u Ekber" denilerek İftitah Tekbiri getirilir ve namaza başlanır.

"Sübhaneke" okunur.

Euzü-besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha Suresi okunur ve Fatiha Suresi'nin ardından Zamm-ı Sure, yani Kur'an-ı Kerim'den bir sure okunur.

"Allah'u Ekber denilerek Rüku'ya gidilir. Rüku sırasında 3 defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Rüku'dan doğrulduktan sonra "Semi Allahulimen Hamide, Rabbena lekel Hamd" denir ve secdeye gidilir.

"Allah'u Ekber" diyerek Secdeye gidilir. Secde sırasında 3 defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" diyerek secdeden doğrulunur ve oturulur. Tekrar "Allah'u Ekber" denir ve tekrar secdeye gidilir. Her secdede muhakkak 3 defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve sünnetin 2. rekatı için ayağa kalkılır.

2. Sünnet Rekatının Kılınışı:

Ayağa kalkılır ve 2. Sünnet rekatı için Kıyam'a durulur.

Besmele çekilir: "Bismillahirrahmanirrahim"

Fatiha Suresi okunur ve ardından Kur'an-ı Kerim'den 1 Sure yani Zamm-ı Sure okunur.

"Allah'u Ekber" diyerek Rüku'ya gidilir ve 3 defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

"Allah'u Ekber" diyerek Rüku'dan kalkılır ve 3 defa "Semi Allahulimen Hamide, Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" diyerek Secde'ye gidilir.Secdedeyken 3 defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve secdeden doğrulunur. Sonra tekrardan "Allah'u Ekber" denilir ve tekrar secdeye gidilir. Secdede yine "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" diyerek oturulur veEttahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

Dualar okunduktan sonra son defa "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek önce sağa sonra da sola selam verilir. Selamlardan sonra namaz sonlanır.