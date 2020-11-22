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2.53 metre uzunluğunda yeşil soğan yetiştirdi, Guinness rekoru kırdı
Çin’in Shandong eyaletinde gerçekleştirilen 2020 Çin Zhangqiu Yeşil Soğan Kültür ve Turizm Festivali’nde sıradışı bir rekora imza atıldı. Shandong eyaletinin Jinan kentinde yaşayan bir çiftçi yetiştirdiği 2 metre 53 cm. uzunluğundaki yeşil soğanla Guinness Dünya Rekoru kırdı.
Güncel 22.11.2020, 19:12
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Haftasonu gerçekleşen etkinlikte hazır bulunan Guinness yetkilileri tarafından yapılan ölçümde 2 metre 53 cm’lik yeşil soğanın bugüne kadar yetiştirilmiş en uzun yeşil soğan olduğu görüldü.
Zhangqiu, yeşil soğan yetiştirme konusunda köklü bir geçmişe sahip. 1996 yılında Çin Tarım Bakanlığı tarafından “yeşil soğanların yuvası” olarak onurlandırılan bölgede 8 bin hektarda 600 milyon kilogram yeşil soğan yetiştiriyor. Halkın yeşil soğandan elde ettiği yıllık gelir ise 700 milyon yuanın (106.3 milyon dolar) üzerinde…
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