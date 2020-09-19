246 bin 776 borçlu aboneye su hizmeti verildi

Borcundan dolayı saati kapatılan 246 bin aboneye, pandemi sürecinde, İSKİ tarafından yeniden hizmet verilmeye başlandı. En fazla evsel atık Küçükçekmece’den toplandı. İlk sekiz ayda, en çok hafriyat atığının toplandığı 2017 yılına göre yüzde 54 azalış gerçekleşti. Çöp gazından yedi ayda, 249 bin 146 MWh elektrik enerjisi üretildi. Mayıs ayı itibariyle doğalgaz abonelerinin yüzde 84,2’si meskenlerde, yüzde 12,1’i ticari işletmelerde yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin Eylül 2020 İstanbul Çevre Bültenini yayınladı. Bültende, İstanbul’a ilişkin hava kalitesi, su, çevre yönetimi, temizlik, çöp gazından elektrik üretimi ve doğalgaz istatistikleri yer aldı.

Eylül’de barajların doluluk oranı yüzde 42,57

İstanbul’a su veren 10 barajın 14 Eylül 2020 tarihi itibariyle, ortalama doluluk oranları yüzde 42,57 olarak gerçekleşti. En yüksek doluluk yüzde 75,17 ile Darlık ve yüzde 65,04 ile Ömerli Barajı, en düşük doluluk ise yüzde 7,67 ile Pabuçdere ve yüzde 8,02 ile Kazandere Barajında izlendi.

Toplam suyun yüzde 41,4’ü Ömerli Barajında

İstanbul barajlarının en büyüğü 235 milyon 371 bin metreküp azami biriktirme kapasitesi ile Ömerli Barajı, en düşük kapasitelisi ise 6 milyon 231 bin metreküp ile Istrancalar Barajı. Ömerli Barajı tek başına yüzde 65 doluluk oranıyla tüm barajlardaki suyun yüzde 41,4’ünü tuttu.

En yüksek doluluk 2011 yılında

Son on yılda, barajlarda en yüksek doluluk yüzde 65,56 ile 2011 yılında, en düşük doluluk ise yüzde 14,71 ile 2014 yılında gerçekleşti. Son bir yılda, en yüksek doluluk yüzde 68,98 ile 2020 yılının Nisan ayında, en düşük yüzde 36,67 ile 2019 yılının aralık ayında yaşandı.

Yaklaşık 247 bin borçlu aboneye su hizmeti

Borcundan dolayı kapanan ancak pandemi nedeniyle tekrar hizmet verilmeye başlanan su abone sayısı, 246 bin 776 oldu.

Hava kalitesinde aylık yüzde 9 iyileşme

İstanbul’da 1-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında ortalama Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) 33 iken 1-31 Ağustos 2020 tarihleri arasında yüzde 9 oranında iyileşme göstererek 30’a düştü. Haziran ayına göre ise yüzde 12 iyileşme gözlemlendi. Ağustos’ta en temiz hava Maslak, Sarıyer ve Arnavutköy istasyonlarında kaydedildi.

2019 yılı ile 2020 yılının aynı dönemleri (1 Haziran – 31 Ağustos) karşılaştırmasında ise en büyük iyileşme Kandilli, Çatladıkapı, Kağıthane 1 ve Göztepe istasyonlarında yaşandı.

Son beş yılın en kirli havası 2017’de

Son beş yılda, en düşük kirlilik31 indeks değeri ile 2019 yılında ölçüldü.

En yüksek evsel atık Küçükçekmece’de

İlk yedi ayda en fazla evsel atık 168 milyon 273 bin kg ile Küçükçekmece’den toplandı. Küçükçekmece’yi Bağcılar, Pendik ve Ümraniye takip etti.

En çok hafriyat 2017’de

2015’den itibaren Ocak-Ağustos ayları arasında en yüksek hafriyat 2017 yılında (57 milyon 28 bin 32 ton) toplandı. 2020 yılında, 2017 yılına göre yüzde 54 oranında azalarak 25 milyon 980 bin 104 ton oldu.

17 bin ton tıbbi atık

2020 Ağustos ayı sonu itibarıyla 16 bin 969 ton atık toplandı ve bunların yüzde 84’ü sterilizasyon, yüzde16’sı ise yakma yöntemiyle bertaraf edildi.

1.333.446.727 metrekare alan süpürüldü

2020’de, her gün İSTAÇ tarafından ortalama 6 milyon 260 bin 313 metrekare alan süpürüldü, 255 bin 258 metrekare meydan alanı yıkandı. Mekanik süpürme alanı toplamda 1 milyar 333 milyon 446 bin 727 metrekareye ulaştı.

Haftalık 5 milyon metrekare deniz yüzeyi temizliği

İBB, 515 kilometre kıyı şeridinde, her hafta düzenli olarak 5 milyon metrekare alanı temizliyor. Yaz mevsiminde, 4,5 Milyon metrekare plaj alanından atık toplanıyor. Son on yılda en yüksek atık 2014 yılında toplandı. 2020 yılında Covid19 Pandemi sürecine rağmen toplanan çöp miktarı 222 bin 400 kg oldu. Temmuz sonuna kadar 3 bin 25 gemiden 94 bin 70 metreküp atık toplandı. 2006 yılından itibaren en fazla gemi atığının toplandığı yıl 2015 oldu.

Çöpten 249 bin 146 MWh elektrik üretimi

2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde, çöp gazından 249 bin 146 MWh elektrik enerjisi üretildi. Üretilen enerji miktarının yüzde 59’u, 148 bin 166 MWh ile Odayeri tesislerinde gerçekleşti. En fazla enerji üretimi ise 37 bin 818 MWh ile Ocak ayında elde edildi.

6 milyon 681 bin 861 doğalgaz abonesi

Mayıs ayında doğalgaz abone sayısı 6 milyon 681 bin 861’e ulaştı. En fazla aboneye sahip ilçeler, 392 bin 817 ile Esenyurt, 302 bin 787 ile Küçükçekmece ve 300 bin 467 ile Kadıköy oldu.

Abonelerin yüzde 84,2’si meskenlerde, yüzde 12,1’i ticari işletmelerde yer aldı. 2019 yılı Ocak-Nisan dönemi toplam doğalgaz tüketim miktarı 3 milyar 749 milyon 283 bin 634 metreküp iken, 2020’nin aynı döneminde, 3 milyar 704 milyon 931 bin 651 metreküp olarak gerçekleşti. 2020 Nisan ayı tüketimi, bir önceki aya göre yüzde 24,8 azalırken, yıllık yüzde 0,6 arttı.

İBB Eylül 2020 İstanbul Çevre Bülteni bilgilerine https://istatistik.istanbul/ adresinden ulaşabilirsiniz.