"24 Ocak Kararları" 40 yaşında

24 Ocak 1980 tarihinde Türkiye’nin ekonomik hayatı için milat sayılan 24 Ocak “İstikrar Kararları” hayata geçirildi. Bugün Türkiye ekonomisinde serbest piyasa dönemini başlatan zaman zaman da çok tartışılan 24 Ocak kararlarının 40'ıncı yıl dönümü. 1980 yılı başında bir azınlık hükümeti kuran Süleyman Demirel, Turgut Özal’ı tam yetki ile donatarak ekonomi yönetiminin başına getirmiş, Özal da kurduğu ekiple 24 Ocak Kararları diye bilinen istikrar paketini hazırlamıştı. 24 Ocak kararları ile develüasyon yapılmış, özel sektörün desteklenmesi için art arda düzenlemelere gidilmişti.