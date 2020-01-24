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"24 Ocak Kararları" 40 yaşında

24 Ocak 1980 tarihinde Türkiye’nin ekonomik hayatı için milat sayılan 24 Ocak “İstikrar Kararları” hayata geçirildi. Bugün Türkiye ekonomisinde serbest piyasa dönemini başlatan zaman zaman da çok tartışılan 24 Ocak kararlarının 40'ıncı yıl dönümü. 1980 yılı başında bir azınlık hükümeti kuran Süleyman Demirel, Turgut Özal’ı tam yetki ile donatarak ekonomi yönetiminin başına getirmiş, Özal da kurduğu ekiple 24 Ocak Kararları diye bilinen istikrar paketini hazırlamıştı. 24 Ocak kararları ile develüasyon yapılmış, özel sektörün desteklenmesi için art arda düzenlemelere gidilmişti.

"24 Ocak Kararları" 40 yaşında

24 Ocak 1980 tarihinde Türkiye’nin ekonomik hayatı için milat sayılan 24 Ocak “İstikrar Kararları” hayata geçirildi. Bugün Türkiye ekonomisinde serbest piyasa dönemini başlatan zaman zaman da çok tartışılan 24 Ocak kararlarının 40'ıncı yıl dönümü. 1980 yılı başında bir azınlık hükümeti kuran Süleyman Demirel, Turgut Özal’ı tam yetki ile donatarak ekonomi yönetiminin başına getirmiş, Özal da kurduğu ekiple 24 Ocak Kararları diye bilinen istikrar paketini hazırlamıştı. 24 Ocak kararları ile develüasyon yapılmış, özel sektörün desteklenmesi için art arda düzenlemelere gidilmişti.

24 Ocak 2020 Cuma 15:03
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"24 Ocak Kararları" 40 yaşında

24 Ocak 1980 tarihinde Türkiye’nin ekonomik hayatı için milat sayılan 24 Ocak “İstikrar Kararları” hayata geçirildi. İstikrar Programının hedefi bir yandan ulusal ekonominin birikim ve kaynaklarının dağılımında piyasa fiyatının ana belirleyici unsur olmasının diğer taraftan da dünya piyasalarıyla eklemlenmeyi sağlamaktı. Bu amaca yönelik olarak sürecin ilk basamağını mal piyasalarının dışa açılması ve ithalat rejiminin serbestleştirilmesi oluşturdu. 

24 OCAK KARARLARI İLE NELER DEĞİŞTİ?

24 Ocak kararları ile birlikte yüzde 32.7 oranında develüasyon kararı alındı ve günlük kur ilanı uygulamasına gidildi. 1 dolar, 70 TL'ye sabitlendi.

- Gübre, enerji ve ulaştırma dışında sübvansiyonlar kaldırıldı.

- Yurt dışında sunulacak müteahhitlik hizmetleri desteklendi.

- Devletin ekonomideki payını küçülten önlemler alındı.

- KİT'lerdeki uygulamaya paralel olarak tarım ürünlerini destekleme alımları sınırlandırıldı.

- Dış ticaret serbestleştirildi.

- Yabancı sermaye yatırımları teşvik edildi.

- Kar transferlerine kolaylık sağlandı.

- İthalat kademeli olarak serbestleştirildi.

- İhracat vergi iadesi, düşük faizli kredi, imalatçı ihracatçılara ithal girdide gümrük muafiyeti, sektörlere göre farklılaşan teşvik sistemiyle teşvik edildi.

- Dövize çevrilebilir mevduat uygulamasına son verildi.

- Döviz alım satımı serbest bırakıldı.

- Döviz piyasası üzerindeki kontroller kaldırıldı, faiz oranları serbest bırakıldı ve reel faiz politikasına geçildi.

- Fiyat kontrol ve sınırlamaları kaldırılarak serbest piyasa uygulamasına geçildi.

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