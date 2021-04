24 Nisan’da Los Angeles’ta 'Şehit Diplomatlar Sergisi' açıldı

Serginin açılışına Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, Azerbaycan Cumhuriyeti Başkonsolosu Nasimi Aghayev, Türk Amerikan Toplum Liderleri ile Bölgede yaşayan Pakistan ve Suriyeli toplumların liderleri katıldı.



Gelen konuklara yönelik yaptığı konuşmadan Oğuz, serginin gerçekleşmesi için onay veren Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a, Dışişleri Bakanlığına ve sergiyi hazırlayan Mustafa Odabaşı’na teşekkür etti.



27 Ocak 1973 tarihinde Türk Diplomatlar Bahadır Demir ve Mehmet Baydar’ın California’da şehit edilmesi ile başlayan Ermeni terörü dalgasının 30'un üzerinde diplomatı ve ailelerini öldürdüğünü belirten Oğuz, acılarının her zaman anıldığını ancak 24 Nisan gibi bir acının sanki sadece bir tarafı varmış gibi gösterilen durumlarda daha çok anılmaları gerektiğini belirtti.

ABD vatandaşlarının ve uluslararası kamuoyunun mesele ile ilgili olarak sadece “çarpıtılmış bir kısmına” maruz kaldığını ifade eden Oğuz, “Tarihteki en trajik dönemlerden birinde Osmanlı’nın Müslüman toplumunun başına gelen acıları paylaşmamız gerekiyor” dedi.



Azerbaycan Başkonsolosu Nasimi Aghayev de yaptığı konuşmada Ermenilerin Türk ve Azerbaycan fobisi olduğuna ve nefret üzerine çalıştıklarına değindi. Türk diplomat Galip Özmen’i ve kızını Yunanistan’da şehit eden Ermeni bir teröristin kaçarak Ermenistan’a gittiğini, orada Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işkal etmesinde rol oynadığını ve bu kişinin Ermenistan’da bir kahraman olarak anıldığını, bu durumun Ermeni mantığının bir ürünü olduğunu söyledi.



Aghayev: "Ermenistan’da uğraşılan ideoloji Terörizmi yüceltme, Nazi destekçilerini yüceltme ve heykellerini Erivan’a dikmek, küçük Ermeni çocuklara okullarda nefret öğretmek” dedi. Türkiye ve Azerbaycan’ın hep bir arada olduğunu belirterek, iki devlet tek bir millet. Türkiye her zaman Azerbaycan’ın yanında, Azerbaycan da aynı şekilde” dedi.



Aghayev’in ardından konuşan Güney California Türk Amerikan Derneği Başkanı Nilay Nylund Senel de masumlara karşı yapılan anlamsız cinayetlerin “neden” sorusunu tekrar tekrar sordurduğunu belirterek, Ermenilerin yalan bilgilerle politikacıları etkilediğini belirterek “Maalesef bunun bir örneğini bugün yaşadık. ABD Başkanı tarafından 'Soykırım' denildi. Bu durum ABD’de özelde Los Angeles’ta yaşayan Türk kökenli herkesi etkiliyor. Türkler burada ayrımcılığa maruz kalıyor” dedi.



Başkonsolos Can Oğuz İHA’ya yaptığı açıklamada da düzenlenen serginin yıllarca Ermeni Terörüne şehit verilen diplomatları ve ailelerini anmak için ilk şehidin verildiği Los Angeles’ta açılmasının şehitlerin ve yaşananların unutulmadığının göstergesi olduğunu söyledi. “Bugün bize anlatılmaya çalışılan çarpıtılmış hikayenin başka bir tarafı var” diyen Oğuz, Türklerin de acılarının olduğu ve bu acılarını unutmadıklarını belirtti. Oğuz “Ancak bu acılardan nefret ve husumet duyguları çıkartmıyoruz” dedi.