24 Kasım Öğretmenler Günü nedir? En güzel Öğretmeler günü mesajları...

Öğretmenler Gününüz kutlu olsun! Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. HAydi hep beraber bu güzel günün anlam ve önemini hatırlayalım...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün “Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği”ni kabul ettiği gündür.

Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”'nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”'ni oybirliği ile kabul edilişinin yıldönümüdür.

İŞTE EN YENİ VE EN ANLAMLI ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Öğretmenlerinize gönderebileceğiniz kısa ve anlamlı Öğretmenler Günü mesajlarını hazırladık. 24 Kasım'a özel en güzel resimli Öğretmenler Günü mesajlarını gönderebilirsiniz. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları kısa ve öz burada...

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI 2020

“Öğretmen doğan güneş gibidir, etrafını aydınlatmayı ve karanlıklara meydan okumayı amaç bilir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.”

“Dünyanın en kutsal vazifesini kendisine yaşam tarzı benimsemiş, gözü pek, yüreği güzel öğretmenlerimizin öğretmenler gününü canı gönülden kutlarız.”

“Benim sevgi elçisi, doğru bekçisi, bilgi avcısı güzel öğretmenim. Bana kattığınız her şey için minnettarım. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.”

“Dünyanın en iyi öğretmeninin öğretmenler gününü kutlar, güzel yarınlarda öğrettiklerinizin izinde buluşmayı dilerim. İyi ki varsınız.”

Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakarlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

“Öğretmenim, bu günde sizi ne kadar sevdiğimi belirtmek ve üzerimdeki emekleriniz için minnetlerimi sunmak isterim. Hayatta her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.”

“O dopdolu sevginiz her şeye değer öğretmenim, şefkatli bakışlarınız içimi ısıtır öğretmenim. Sabrınız her defasında beni de güçlendirir öğretmenim… Öğretmenler gününüzü kutlarım.”

Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Bizlere göstermiş olduğunuz sonsuz sabır, inanç ve hoşgörü için teşekkür ederiz. Gösterdiğiniz o inanç, bugünkü başarılarımızda bizler için en büyük motivasyon kaynağı olmuştur. 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

Bizimle hayatı paylaşan; bize hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Geleceğime adım adım yürürken, hala bana yıllar önce verdiğiniz yaşam derslerinden ilham alıyorum. Bana öğrettiğiniz her şey, yaşamım için en değerli pusula olmaya devam ediyor. Sizi iyi ki tanımışım. Gününüz kutlu olsun.

Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

“Siz bir ışık, biz de o ışığa muhtaç, onunla aydınlanmaya hevesli öğrencileriz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.”