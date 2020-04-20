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23 Nisan'dan itibaren 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılan kabine toplantısında, koronavirüse karşı önlemler ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’na yönelik 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

23 Nisan'dan itibaren 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılan kabine toplantısında, koronavirüse karşı önlemler ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’na yönelik 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

20 Nisan 2020 Pazartesi 19:30
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23 Nisan'dan itibaren 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılan kabine toplantısında, koronavirüse karşı önlemler ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’na yönelik 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ayrıntılar gelecek...

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