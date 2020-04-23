Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
EKOVİTRİN TV GÜNCEL EKONOMİ GENEL DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ YILIN STARLARI TURİZM
BİST
98867
ALTIN
386.398
DOLAR
6.9723
STERLİN
8.6113
EURO
7.5414

23 Nisan'da liderlerin koltuğuna oturan çocuklar büyüdü... O günleri anlattılar

Dünya üzerinde çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, geçmişten günümüze birçok güzel gelenekle anılıyor. Her 23 Nisan'da devlet büyüklerinin liderlik koltuklarına oturan çocuklar, aradan yıllar da geçse o günü mutlulukla hatırlıyor. Peki Türk siyasetine damga vuran isimlerin bir günlük de olsa koltuğuna oturan o çocuklar, bugün ne yapıyor?

23 Nisan'da liderlerin koltuğuna oturan çocuklar büyüdü... O günleri anlattılar

Dünya üzerinde çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, geçmişten günümüze birçok güzel gelenekle anılıyor. Her 23 Nisan'da devlet büyüklerinin liderlik koltuklarına oturan çocuklar, aradan yıllar da geçse o günü mutlulukla hatırlıyor. Peki Türk siyasetine damga vuran isimlerin bir günlük de olsa koltuğuna oturan o çocuklar, bugün ne yapıyor?

23 Nisan 2020 Perşembe 15:08
2011 Okunma
23 Nisan'da liderlerin koltuğuna oturan çocuklar büyüdü... O günleri anlattılar

23 Nisan'da liderlerin koltuğuna oturan çocuklar, unutamadıkları o günü anlattı

23 Nisan 2005'te henüz dördüncü sınıf öğrencisiyken dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koltuğuna oturan Yunus Emre Saygeniş (25), bugün Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş bir genç. Başbakan koltuğuna oturduğu günü heyecanla anımsayan Saygeniş, Erdoğan'la sohbetini şu sözlerle anlattı:

23 Nisan'da liderlerin koltuğuna oturan çocuklar, unutamadıkları o günü anlattı

''Özel Kalem'e, İçişleri Bakanı'nı bağlamasını söyledim. Aradan 15 dakika geçti, bağlanmadı. Bir sessizlik olunca ben de Başbakan Erdoğan'a dönerek, 'Bağlamak bu kadar uzun mu sürüyor sayın başbakanım' dedim. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanı bana dönerek, 'Sayın başbakanım, bu özel kalemle ilgili bir şey yapmayı düşünmüyor musunuz?' diye sorunca ben de 'Gerekli uygulamayı yaparız' dedim. Ertesi gün haberlerde 'Başbakan, özel kaleme çok kızdı' diye çıktı. Okulda adım 'başbakan' oldu. Bir gün gerçekten başbakan olmayı hayal ettim. Erdoğan'la vedalaşırken 'Sayın başbakanım 20 yıl sonra tekrar bu koltuktayım' demiştim. Kendisi bir saat hediye etmişti. O saati ve o gün giydiğim takım elbiseyi hâlâ saklıyorum. Sonrasında hiç görüşemedik ama görüşmeyi çok isterim.''

23 Nisan'da liderlerin koltuğuna oturan çocuklar, unutamadıkları o günü anlattı

23 Nisan 1994'te Mine Yenice Kurtoğlu, dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in koltuğuna oturdu. Şu an Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde solist olarak görev yapan kadın o günü şöyle anlattı:

23 Nisan'da liderlerin koltuğuna oturan çocuklar, unutamadıkları o günü anlattı

''Onun koltuğuna oturacağımı duyduğumda çok mutlu oldum. Törende, öyle cevaplar vermiştim ki oradaki büyükler çok şaşırmıştı. Ben haberleri iyi takip ederdim. O haberlerden bir şey kapmışım, 'Terör ya bitecek ya bitecek' demişim. Bu cümle Tansu Çiller'in cümlesiydi. Bu lafım ona çok sempatik geldi. Bizim ilişkimiz daha sonra da devam etti. Okula, 'Tansu Hanım, Mine'yi çağırıyor' diye telefon gelirdi. Beni hemen onun olduğu yere götürürlerdi, programlara birlikte katılırdık. Çok şefkatli bir kadındı, beni sevdiğini çok dile getirdi.''

23 Nisan'da liderlerin koltuğuna oturan çocuklar, unutamadıkları o günü anlattı

23 Nisan 1999'da dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in koltuğuna oturan Kemal Tuğrul Sümer (32), bugün Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim ve Tasarım Bölümü'nden mezun olup dijital yayıncılık yapımcısı olarak çalışıyor. Pek çok projeyi bugüne kadar hayata geçirdiğini anlatan Sümer, o günü şöyle anlattı:

23 Nisan'da liderlerin koltuğuna oturan çocuklar, unutamadıkları o günü anlattı

"O yaşlarımda büyümüş de küçülmüş denilen çocuklardandım. Ankara Balgat İlköğretim Okulu'ndaki hocalarım beni seçtiler. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne mülakata gittik, orada beni sevmiş olacaklar ki beni seçtiler. Tören günü Sayın Ecevit'le aramızda özel bir konuşma geçmedi, standart prosedür uygulandı. O zamanlar başbakan diye hitap edenler olmuştu. Hâlâ bu konu açıldığında insanlar şaşırıyor. Ecevit bana, o dönem için değerli bir databank ve bir de kol saati hediye etmişti."

23 Nisan'da liderlerin koltuğuna oturan çocuklar, unutamadıkları o günü anlattı

Bugün 37 yaşında olan Çağlar Aydınoğlu, 23 Nisan 1994'te dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in koltuğuna oturdu. ODTÜ Makine Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra 10 yıl Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nde çalıştı.

23 Nisan'da liderlerin koltuğuna oturan çocuklar, unutamadıkları o günü anlattı

Aydınoğlu, 26 yıl önce Süleyman Demirel'le geçirdiği o günü şöyle anlattı: ''Demirel çok esprili bir insandı. Bana bir kalem hediye etmişti. O kalemle okuldaki arkadaşlarıma hava atmıştım. Koltuğa oturduktan sonra okulda çok popüler oldum."

23 Nisan'da liderlerin koltuğuna oturan çocuklar, unutamadıkları o günü anlattı

Taylan Özver (23) 2007 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in koltuğuna oturdu. Hollanda'da Groningen Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler son sınıf öğrencisi olan Özver, New York'ta Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'nde staj yaptı. İleride Türk Dışişleri'nde ya da uluslararası organizasyonlarda çalışmak isteyen Özver, Sezer'le geçirdiği günü şu sözlerle anlattı:

23 Nisan'da liderlerin koltuğuna oturan çocuklar, unutamadıkları o günü anlattı

"Törenden önceki gece heyecandan uyuyamadım, sesim kısıldı. Koltuğa oturduğumda da çok heyecanlandım. Sonuçta devletin en büyük makamının koltuğuna oturuyorsunuz. Cumhurbaşkanı Sezer, beni karşıladı elimi sıktı, 'Nasılsın, heyecanlı mısın' diye sorular sordu. Sonra salona girdik ve sağa döndüğüm anda bir anda elliden fazla flaş patladı. Hayatımda karşılaştığım bir şey değildi. Koltuğa hemen oturmak isteyince Sezer bana, 'Acele etme, oturtacağım seni' demişti. Çok nazikti. O dönem seçim vardı, seçimle ilgili kim aday olsun diye sordular. O sorulara, 'Meclis en iyi kararı verecektir' diye yanıt vermiştim. Tören bittiğinde Cumhurbaşkanı Sezer, bana hediye olarak kitap ve kaset çalar vermişti. Ailem halen saklıyor onları. Hayalim hep Başbakan, Cumhurbaşkanı olmaktı."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak tanıyan ülkeler
1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak tanıyan ülkeler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan 24 Nisan olaylarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan 24 Nisan olaylarına ilişkin açıklama
Bu yıl mahzun olsak da yine güzel geçecek: Ramazan ayı geldi, hoş geldi...
Bu yıl mahzun olsak da yine güzel geçecek: Ramazan ayı geldi, hoş geldi...

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim