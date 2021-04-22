23 Nisan'da cuma namazı camilerde kılınacak mı?

İçişleri Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatili öncesi sokağa çıkma kısıtlamasına dair genelgeyi yayımladı. Buna göre bu hafta 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok kısıtlamanın başlatılmasının ardından "Camilere ilişkin bir yasak var mı?" sorusu ise merak konusu oldu.

CAMİLERDE CUMA NAMAZININ KILINMASI BEKLENİYOR

23 Nisan Cuma günü pandemi kurallarına uygun olarak Cuma namazının eda edilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda sokağa çıkma yasağının olduğu dört günlük yılbaşı tatilinde pandemi koşullarına uygun olarak cuma namazı kılınmıştı.

Haber7 tarafından edinilen bilgilere göre İl ve ilçe Hıfzısıhha Kurulları tarafından açıklanacak tedbirler doğrultusunda bu hafta da camilerde Cuma namazı kılınacak.

CUMA NAMAZI İÇİN AÇIKLANMASI BEKLENEN KURALLAR

Vatandaşların evlerine en yakın camilere yürüyerek gitmeleri ve hiçbir şekilde araç kullanmamaları istenecek.

Camiye gelen vatandaşların maske ve tek kullanımlık (kendine ait) seccadelerinin olmasına dikkat edilecek.

Sosyal mesafe gözetilerek namaz eda edilecek.

Vatandaşların namaz sonrasında da camiden kurallara uygun şekilde çıkılmasına dikkat edilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Cuma, Cumartesi, Pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek. Daha önce genelge ile belirtilen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi" aynen geçerli olacak.

MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.

Daha önce yayınlanan genelge içerisinde, 'Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm iş yerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.' denildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise yaptığı açıklamada zincir marketlerin İstanbul'da 17.30'da faaliyetlerini sonlandıracağını duyurdu.