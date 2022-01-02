2022 yılının trafik cezaları belli oldu...

Ruhsat bulundurmayanlar: 166 TL

Emniyet kemeri takmayanlara: 196 TL

Kırmızı ışık ve şerit ihlali yapanlara, %30'a kadar hız sınırını aşanlara, araç kullanırken cep telefonu kullananlara ve araç muayenesini yaptırmayanlara: 427 TL

Yayalara öncelik vermeyenlere: 860 TL

Alkollü olarak araç kullandığı ilk kez tespit edilen, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde art arda birden fazla şerit değiştiren, ters istikamette araç süren, emniyet şeridi ihlali yapan ve hız sınırlarını yüzde 50'den fazla aşanlara: 1823 TL