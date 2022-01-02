Son Dakika
2022 yılının trafik cezaları belli oldu...
Trafik cezaları, Gelir İdaresi Başkanlığı'nca belirlenen yeniden değerleme oranına göre düzenlendi. İşte 2022 yılı trafik cezaları...
Güncel 02.01.2022, 12:19
Ruhsat bulundurmayanlar: 166 TL
Emniyet kemeri takmayanlara: 196 TL
Kırmızı ışık ve şerit ihlali yapanlara, %30'a kadar hız sınırını aşanlara, araç kullanırken cep telefonu kullananlara ve araç muayenesini yaptırmayanlara: 427 TL
Yayalara öncelik vermeyenlere: 860 TL
Alkollü olarak araç kullandığı ilk kez tespit edilen, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde art arda birden fazla şerit değiştiren, ters istikamette araç süren, emniyet şeridi ihlali yapan ve hız sınırlarını yüzde 50'den fazla aşanlara: 1823 TL